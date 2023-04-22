Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Durduk yere mezhep tartışması açıyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben Aleviyim söylemlerine sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karanlık pazarlıklarını gizlemek için mezhep tartışması açıyorlar" tepkisinde bulundu.

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14 Mayıs'taki seçime sayılı günler kala cumhurbaşkanı adayları ve siyasiler liderler il il gezmeye devam ediyor.

Cumhur İttifakı'da bayramı deprem bölgesindeki vatandaşlarla geçiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı "Ben Aleviyim" çıkışı yer aldı.

"Ben Aleviyim"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin Alevi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım. Ben Aleviyim. Hak, Muhammed, Ali inancıyla yetişmiş samimi bir Müslümanım. Allah'ın verdiği bir canım var. Kul hakkı yemem, harama, beytülmala el uzatmam. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güzel ülkede, her şeyden uzak ve yoksul bir evde doğdum. Cumhuriyet'in bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum. Mesleğim oldu, ailemi kurdum.

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"Karanlık pazarlıklarını gizlemek için mezhep tartışması açıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu söylemlere sert tepki göstererek, "Karanlık pazarlıklarını gizlemek için mezhep tartışması açıyorlar." dedi.

"Durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar"

"Bu ülkede kimse kimseye kökenini, mezhebini sormaz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Ana muhalefetin başındaki zat hangi mezhepten olursa olsun saygı duyarız. Ama bunu kalkıp istismar vasıtası yapmanın ne anlamı var. Seccade nedir, secde nedir bilmeyenlerin ağızlarından çıkanlardan bihaber olanların seçim öncesi başlattıkları bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arkasına sığınarak bu ülkeye faşizmin en ilkel şeklini dayatanların devri kapanalı çok oldu.

"Şehirlerimizi 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak ayağa kaldırmayı hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş'taki konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Asrın felaketini, asrın dayanışmasıyla göğüsledik. Şu an yaklaşık 3,5 milyon insanımızı geçici barınma merkezlerinde kamu tesislerinde ve yurtlarda misafir ediyoruz.



Yapılan tespitlerle deprem bölgesindeki şehirlerimizi 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak ayağa kaldırmayı hedefliyoruz.

"Cumhur İttifakı, zillet ittifakına benzemez"

Depremin 75. gününde 105 binin üzerinde kalıcı konutun yapım sürecine start verdik. Bunların yaklaşık yarısının da temelini attık. Hatta bugün köy evlerinden bazılarının anahtarlarını teslim ettik. Önümüzdeki yılın bu vakitlerine kadar inşallah 3198 bin konut ve köy evini teslim etmiş olacağız. Sakın bizi deprem turistleriyle karıştırmayın. Cumhur İttifakı, zillet ittifakına benzemez. Cumhur İttifakı, ne derse onu yapar.



Yapılan her işi adım adım takip ediyor aksaklıkları anında düzeltiyoruz. Deprem bölgesinde sadece konut yapmıyoruz, burada yaptığımız adeta yeni şehirler kurmaktır. Türkiye’nin tarihi bir seçim arifesinde olduğu bir dönemde biz önceliğimizi depremzedelerin yaralarını sarmaya verdik. Türkiye Yüzyılı’mızın ilk maddesine de bunu yerleştirdik.

"Amacımız İstanbul'da 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamlamaktır"

Ülkemizi afetlere karşı dirençli hale getirecek çalışmaları illerimizin tamamına yayıyoruz. Şehirlerimizi hızla depreme karşı dayanıklı hale getirmek için yeni destek programının detaylarını da milletimizle paylaştık.



Amacımız İstanbul’da 1 yıl içinde 300 bin konutun, 5 yıl sonunda da 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamlamaktır. Rezerv alanların belirlenmesinden yerinde dönüşüme kadar tüm planlarımızı yaptık.



Deprem bölgesindeki inşaatların bir yıl içinde teslimiyle, Türkiye'yi afetlere karşı dirençli hale getirme hedefimize büyük ölçüde yaklaşmış olacağız.

"Ükemiz enerji bağımsızlığı yönünde tarihi bir ilerleme kat etti"

Milletimize hizmetlerimizi, müjdelerimizi sadece afetlerle mücadeleyle sınırlı tutmuyoruz. Dün Karadeniz gazının dolaşıma sokulmasıyla ülkemiz enerji bağımsızlığı yönünde tarihi bir ilerleme kat etti.



Bay bay Kemal ve yanındakiler dün verdiğimiz doğal gaz müjdelerine inanmadı. İşte doğal gaz yanıyor. Ama bunların gözleri görmez. Benim milletim görüyor ya o yeter. Yapılan hizmete çamur atmaya çalışanları kendi nefret çukurlarında debelenmeye bırakıyoruz. Birileri varsın Londra tefecilerinin kapısında 300 milyar dolar arasın. Biz sadece Karadeniz gazıyla ülkemize 500 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasında hesap edilen yerli, milli bir kaynağı kazandırdık.

"Ailelerimize leke sürdürmeyeceğiz"