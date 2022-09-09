Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine dair açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı ve "Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine katılacak mısınız" sorusuna yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde cuma namazını kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

DEAŞ'ın sözde yöneticisi yakalandı

Bu zat DEAŞ'ta üst düzey yönetici olduğu ABD tarafından tescil edilmiş olan bir zat. Adalet Bakanlığı'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar bu görevleri ifa etmiş olan biri.

Bizim de istihbarat gerek İçişleri bakanlığımız aramadaydılar ve sonunda yakaladılar. Dün de yargıya sevki yapıldı. Bu sevkinden sonra da gereğini zaten yargı yapacaktır.

Tabi DEAŞ ile ilgili dünyada en kararlı en geniş operasyonları yürüten MİT oldu İçişleri Bakanlığımız oldu hatta hatta Silahlı kuvvetlerimiz oldu. Yani Batı DEAŞ ile ilgili sağlıklı bir operasyonla mücadelesi olmadı.

Sadece bu işin lafını yapıyorlar. Yaptıkları başka bir şey yok. Bu kararlılığımız sınır içi sınır dışı devam ediyor. Temenni ediyorum ki DEAŞ ile olan bu kararlılığımızı dünya anlar.

ABD'nin terör örgütleriyle tatbikatı

SDG konusunda ABD'nin attığı yanlış adımlar devam ediyor. Adını da dikkat ederseniz Suriye Demokratik Güçleri koyuyorlar bu bir kamuflajdır. ABD bu terör örgütlerine binlerce tır araç-gereç mühimmat hep gönderdi ve hala da gönderiyor.

Sadece Suriye'deki koalisyon güçleri ile değil Irak'ta da yaptılar. Hala da yapmaya devam ediyorlar. Bu desteklerinin yanında eğitim noktasında da ciddi eğitim desteği de veriyorlar.

Dün akşam uçakta gelirken söyledim birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda eğer sayın başkanla görüşme fırsatı bulursak kendileriyle de bu konuyu orada görüşeceğiz.





Kraliçe 2'nci Elizabeth'in vefatı

Taziye mesajımı sosyal medyadan gönderdik. Bizim de programlar var. Eğer programlar elverirse merasime katılmayı düşünüyorum. Fakat bütüm mesele bizim de kendi programlarımızla bunu denk getirebilmek.

Çünkü tanımadığım birisi değil kendisini tanıyorum. İki kez görüşmemiz oldu temenni ederim ki fırsat bulursak biz de bu merasimde bulunmak isteriz.

ABD'den F-16 temini

Madrid'de sayın Biden ile yaptığımız görüşmede o da elinden gelen her türlü desteği vereceğini söyledi. F-16'lar kousunda olumlu yaklaşımda bulundu ve Cumhuriyetçiler destek vermiyor gibi de bir imada bulundu.

Sonra Dışişleri Bakanım yine Cumhuriyetçilerden yetkili bir zatla Bulgaristan'da bir görüşme yaptılar. Cumhuriyetçilerin bu konudaki desteğini istediklerini ifade ettiler. Gerekli olan desteği Türkiye'ye verebileceklerini söylediler.

Temenni ediyorum ki ABD bizi farklı yollara sevk etmesin. Farklı yollardan kastım dünyada savaş uçaklarını satan tek ülke ABD değil. Her yerden bunu temin mümkün. Bunun için de bize sinyal çakanlar var.