Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'ya taziye telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Libya halkının her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

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Libya geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketiyle sarsıldı.

Libya'nın doğusunda yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bini aştı.

Yetkililer yağış miktarının "40 yılın en yükseği" olarak nitelendirirken, binlerce kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Türkiye yardıma koştu

Türkiye ise kardeş ülke Libya'ya yardım elini uzattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, Libya halkının yanındadır" ifadelerini kullanırken Libya'ya gönderilecek üç nakliye uçağından ilki Ankara'dan hareket etti.

Libya'ya taziye telefonu

Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’daki sel felaketi nedeniyle Menfi’ye üzüntülerini bildirerek geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti.

"Türkiye her zaman Libya'nın yanındadır"

Erdoğan, Türkiye’nin afetle mücadelede dost ve kardeş Libya halkının her zaman yanında olduğunu ve yardımların süreceğini ifade etti.

3 günlük yas ilan edildi

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

10 bin kişi kayıp

Kızılhaç, sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını duyurdu.

Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.

İnternet ve iletişim yeniden sağlandı

Diğer yandan bölgede etkili olan "Daniel" fırtınası sebebiyle Derne kentinde internet erişimi kesilmişti.

Bakım ve onarım ekiplerinin çalışmalarının ardından bölgede internet erişimi ve haberleşmenin yeniden sağlandı.

Türkiye nakliye uçaklarını gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, Libya halkının yanındadır. AFAD'ımızın koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi'ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir." ifadesini kullandı.

Bilgileri paylaştı

Daha sonra sosyal medya hesabından da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu bilgileri paylaştı:

AFAD’ımızın koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi’ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir. Uçaklarımızda ilk etapta arama kurtarma ve diğer çalışmalara destek amacıyla 168 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu; barınma ve diğer ihtiyaçların giderilmesi amacıyla da 170 çadır, 600 battaniye, 400 gıda ve hijyen kolisi, 20 jeneratör, 1000 yağmurluk, 500 çizme ve 500 el feneri bulunacaktır.