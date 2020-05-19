Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Törende sosyal mesafeye uymayıp maske takmayanlara uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce tedbiri biz alalım ki milletimizden de tedbiri isteyelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın ardından elektrik üretimin başlaması için bakan ve yetkililer butonun başına geldi.

Bu sırada maskesiz isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çekti.

"TEDBİRİ BİZ ALALIM Kİ MİLLETİMİZDEN DE TEDBİR İSTEYELİM"

Erdoğan, "Şöyle fiziki mesafeye dikkat ederek, böyle kol kola yok. Dirsek dirseğe yok. Şöyle bir sosyal mesafe yapalım. Çok yakınız, çok yakınız. Maskesi olmayanlara da maske verelim. Bekir Bey, maskesi olmayan arkadaşlara maske verelim. Önce tedbiri biz alalım ki milletimizden de tedbiri isteyelim. Çok yakınız. Birbirimize çok yakınız. Bu mesafeye dikkat edelim. Maske, mesafe ve temizlik. Bunlar çok önemli." diye uyarıda bulundu.

Uyarının ardından yeni düzene geçildi, herkes maskelerini taktı ve butonlara basıldı.

Erdoğan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı VİDEO