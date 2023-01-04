Cumhurbaşkan Erdoğan, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği müjdeyi açıkladı. Erdoğan, yüzde 25 olarak açıklanan memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkardıklarını açıkladı.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak 2023 zammı da netleşti.

Memur ve memur emeklilerin enflasyondan doğan zam oranı yüzde 16,48, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15,40 oldu.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maaş artışının güncellenerek yüzde 25 oranına çıkartıldığını duyurdu.

Açıklanan bu rakamlardan sonra memur ve emekliler, rakamların taleplerini karşılamadığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek zam talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek zam müjdesi

Bu çağrılara yanıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi AK Parti Grup Toplantısı'nda verdi.

Zam oranı yüzde 30'a yükseltildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş zam oranının yüzde 25'den 30'a çıkartıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emeklilere ek zam

"Temmuz ayında yüzde 42'ye varan zam yapmıştık"

2022'de yapılan zamları karşılaştıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün de 2022 enflasyonunu aldıktan sonra memurlarımızın ve emeklilerimizin maaş artışını yeniden değerlendirdik. Memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42'ye varan zam yapmıştık." ifadelerini kullandı.

"Zam oranlarına razı olamadık"

"Memurlarımızın ve emeklilerimizin oranlarına razı olamadık." diyen Erdoğan, "Bakanlarımızla yaptığımız değerlendirme sonucunda memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik bir artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Bunu da dün katıldığımız memur buluşmasında duyurmuştuk. Memur buluşmasına giderken bakanlarımıza bu oranı daha da yukarı çıkacak formüller bulmaları talimatını vermiştik." açıklaması yaptı.

"Maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkaracak imkanlar sağladık. Buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdelerini veriyoruz." ifadelerini kullandı.