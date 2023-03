Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Biz bir şey yapıyoruz dersek yaparız

ensonhaber.com

A Haber ve ATV ortak yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteciler Hilal Kaplan, Okan Müderrisoğlu, Şebnem Bursalı, Melih Altınok ve Salih Nayman'ın gündeme dair sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in deprem konutlarına yönelik eleştirilerine de karşılık veren Erdoğan, şunları söyledi:

Deprem bölgesinde yeni konutların temellerini attık, atmaya devam ediyoruz. İP'in Başkanı çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Hayatında inşaat görmemiş, tepeden tırnağı bunların ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Belediye başkanlığımdan bu yana kadar attığımız her adımı tartarak atarız. 20 yıllık iktidarlık dönemimizde İstanbul ve İzmir'de atılan otoyollara dikkat et. Bunlardan bir fire var mı? Kocaeli'de yaşıyorsun oraya da iyi bak. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma.