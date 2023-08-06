Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Kanadalı rakibini yenerek altın madalyayı kazanan Mete Gazoz ile yaptığı telefon görüşmesinde "Gözlerinden öpüyorum. Bu zaferden sonra olimpiyatlarda da aynı neticeyi alacağına inanıyorum." dedi.

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ensonhaber.com

Milli okçu Mete Gazoz, Türkiye'ye büyük gurur yaşattı..

Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde dünya 12 numarası Mete Gazoz ve dünya 1 numarası Brezilyalı Marcus D'Almeida ile karşılaştı.

Altın madalyayı kazanarak dünya şampiyonu oldu

Milli okçu Mete Gazoz, Brezilyalı rakibini 6-3 yenerek finale yükseldi. Finalde Eric Peters'ı 6-4 yenen Mete Gazoz, altın madalyaya uzandı.

Bu madalya, aynı zamanda Gazoz'un ilk dünya şampiyonluğu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu

Bu zaferin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mete Gazoz'u aradı.

"Gözlerinden öpüyorum Mete"

Milli sporcuyu tebrik eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Gözlerinden öpüyorum. Bu zaferden sonra olimpiyatlarda da aynı neticeyi alacağına inanıyorum. Gerek şahsım gerek millet olarak bu başarının devamını diliyoruz. Türkiye'ye dönünce inşallah görüşmek üzere.

"İnşallah seneye de olimpiyatlarda bir altın madalya daha alacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Mete Gazoz da şu yanıtı verdi:

Altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldum. İnşallah seneye de olimpiyatlarda bir altın madalya daha alacağız.

"Mete Gazoz evladımızı canıgönülden tebrik ediyorum"

BCumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajıyla da Mete Gazoz'u tebrik etti.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tüm Türkiye’ye büyük gurur yaşatan, ata sporumuz okçulukta adeta destan yazan Mete Gazoz evladımızı canıgönülden tebrik ediyorum.