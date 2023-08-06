Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde dünya 12 numarası Mete Gazoz ve dünya 1 numarası Brezilyalı Marcus D'Almeida ile karşılaştı.
Milli okçu Mete Gazoz, Brezilyalı rakibini 6-3 yenerek finale yükseldi.
Finalde Eric Peters'ı 6-4 yenen Mete Gazoz, altın madalyaya uzandı.
Bu madalya, aynı zamanda Gazoz'un ilk dünya şampiyonluğu oldu.
"En iyi okçu bendim, şimdi daha iyi oldum"
Şampiyonluğun ardından konuşan Mete Gazoz şöyle konuştu:
Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Berlin'i seviyordum ama şimdi daha çok seviyorum. Bu gezegendeki en iyi okçu bendim, şimdi daha da iyi oldum.
Olimpiyat kotası da geldi
Hyundai Okçuluk Dünya Kupası yarı finalinde zorlu rakibi Marcus D'Almeida'yı mağlup eden sporcumuz, adını hem finale yazdırdı hem de Paris 2024 kotası elde etti.