Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde dünya 12 numarası Mete Gazoz ve dünya 1 numarası Brezilyalı Marcus D'Almeida ile karşılaştı.

Milli okçu Mete Gazoz, Brezilyalı rakibini 6-3 yenerek finale yükseldi.

Finalde Eric Peters'ı 6-4 yenen Mete Gazoz, altın madalyaya uzandı.

Bu madalya, aynı zamanda Gazoz'un ilk dünya şampiyonluğu oldu.

Şampiyonluğun ardından konuşan Mete Gazoz şöyle konuştu:

Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Berlin'i seviyordum ama şimdi daha çok seviyorum. Bu gezegendeki en iyi okçu bendim, şimdi daha da iyi oldum.