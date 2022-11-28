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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlana Türbesi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlana Türbesi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti

    Konya'da Mevlana Türbesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Mevlana'nın kabri başında İnfitar Suresi'ni okudu.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 10:35
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu bir dizi açılış yapmak üzere Konya'ya gitti.

    Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde Konyalılara hitap etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti.

    İnfitar Suresi’ni okudu

    Mevlana Türbesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Mevlana'nın kabri başında da dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

    İnfitar Suresi’ni okuyan Erdoğan'ın o anları Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından kayda alındı.

    O anlar böyle görüntülendi...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Türbesi'nde Kur'an-ı Kerim okudu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Mevlana Türbesi nde Kur an-ı Kerim tilaveti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Mevlana Türbesi nde Kur an-ı Kerim tilaveti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Mevlana Türbesi nde Kur an-ı Kerim tilaveti #3


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