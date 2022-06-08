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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine: Rahat olun seçimi kazanacağız

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine: Rahat olun seçimi kazanacağız

    AK Partili vekillere uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimleri kazandıracak olan şeyin sosyal medya değil saha çalışması olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 10:41
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    AK Parti'nin Kızılcahamam'da yaptığı kamp sona erdi.

    2023'te yapılacak genel seçimlere hazırlık startının verildiği kampta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle baş başa ve gruplar halinde görüştü.

    Milletvekillerine 'sosyal medyaya aldanmayın' vurgusu yaptı

    Milletvekillerine sosyal medyada yaratılan algıya aldanmamaları gerektiğini söyleyen Erdoğan, milletin söyleyeceği son sözün önemli olduğunu söyledi.

    "Biz sahaya bakarız"

    Sosyal medyaya bakılarak bir sonuca varılamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben daha önce de söylüyordum ‘Twitter cıvıtır’ diye. Ben sosyal medyaya böyle bakıyorum. Biz sahaya bakarız." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan milletvekillerine: Rahat olun seçimi kazanacağız #1

    "Seçim sosyal medyada kazanılmaz"

    Sosyal medya ile iktidar olunmayacağını da sözlerine ekleyen Erdoğan, “Seçim sosyal medyada değil, sahada kazanılır. Bizim için sosyal medya söylemleri değil, sahada milletin ne dediği önemli.” ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan milletvekillerine: Rahat olun seçimi kazanacağız #2

    "Rahat olun, seçimleri alacağız"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 2023'teki seçimleri kazanacaklarının altını çizdi.

    Erdoğan konuyla ilgili, "Rahat olun. Bu seçimleri de alacağız. Biz çok çalışacağız. Gayret edeceğiz. Biz iyi görünüyoruz, iyi durumdayız." şeklinde konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan milletvekillerine: Rahat olun seçimi kazanacağız #3


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