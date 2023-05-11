Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: FETÖ usulü kaset ile çirkinleşiyorlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ usulü kaset kumpasları sonrası adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin çekilmesine ilişkin değerlendirmesinde, "Çirkinleşen taraf kaybedeceğini anlayan taraftır." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da mitinglerine devam ediyor.

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Cumhurbaşkanı burada partililere hitap ederken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi konusuna değindi.

Siyasetin serleşmesini anlayışla karşıladıklarını fakat çirkinleşmenin doğru olmadığını belirten Cumhurbaşkanı, İnce'nin adaylıktan çekilmesinden önce ileri sürülen kaset iddialarına değindi.

"Muhalefet FETÖ usulü kaset ile çirkinleşiyor"

Erdoğan şöyle konuştu:

"Bu seçimlerde her türlü sertliği kabul ederiz. Ama çirkinleşmeye karşıyız. Buradan küçük bir siyaset tüyosu vereyim.

Çirkinleşen taraf kaybedeceğini anlayan taraftır. Kimi FETÖ usulü kaset ile çirkinleşiyor, kimi kürsüde diliyle çirkinleşiyor, kimi sokakta insanımıza sataşarak çirkinleşiyor.

Siz ülkemizdeki siyasi iklime bakın ve kimin çirkinleştiğine karar verin."