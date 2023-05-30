Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ne oldu, bankalar kapandı mı?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçim zaferinin ardından ilk programına katıldı.

17. zaferini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk buluşmasını iş dünyasına ayırdı.

Erdoğan, TOBB 79. Genel Kurulu'na katıldı.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı, seçim öncesinde muhalefetin söylemlerine dikkat çekerek atılan iftiraların boşa çıktığını söyledi.

İktidarın elindeki tüm imkanları en güzel şekilde kullanacaklarını belirten Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

"Şimdi inşallah 29 Mayıs günü bankadan para çekemeyeceği iddiasından Döviz Kuru ve sebze fiyatlarının uçacağına dair tüm tuşlara bastılar. Ne oldu, bankalar kapandı mı? Hepsi artık kasaları falan boşalttı mı?



Ne oldu... Hepsi yalan, ama işte yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor. Millete korku salmak adına piyasa manipülasyonun adına her türlü çirkefliği sergilediler. Ne yaparlarsa yapsınlar muvaffak olamadılar.



Bu ülkenin ekonomisini Londra tefecilerine emanet edeceklerdi edemediler. İnşallah bundan sonra bu hedeflerine ulaşamayacaklar. Bunlara aldırmayacak 21 yıldır olduğu gibi işimize bakacağız. Elimizdeki imkanları en güzel şekilde kullanmaya devam edeceğiz."