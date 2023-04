ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 75 gün geçti.

Deprem bölgelerinden biri olan Gaziantep'in Nurdağı bölgesinde köy evlerinin yapımı tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anahtar teslim töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bin yıllık vatanımız Anadolu'nun nice güzellikleriyle beraber afetle bizimle yaşıyor. Bize düşen görev binalarımızı sağlam yaparak afetlere karşı hazırlıklı olmaktır. Son deprem felaketinin ardından kollarımız sıvadık. Depremin 15. gününden itibaren temellerimizi attık. 650 bin yeni yuva yapıyoruz. Bunlardan 319 bini bir yıl içinde teslim ederek şehirlerimiz ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Her şehrimizde yeni konutların yeni temel ayma konutlarını gerçekleştirdik. Şu ana kadar 105 bin konutun yapımına başladık. Bölgedeki şehirlerimizin tamamımın altyapısını da yeniliyoruz. Küçük sanayi siteleri yaparak konutla birlikte istihdamını da gözetiyoruz.

Allah’a hamdolsun artık Gaziantep’te neredeyse çadır kent kalmadı. Her yer konteyner kentlerle dayanıp döşendi. Hatay dışında her yerde enkaz kaldırma çalışmalarını tamamladık. Deprem bölgesinin her köşesinde yeni konutlarımızın inşaatları yükseliyor. Geçici barınma merkezlerinde 3,5 milyon vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayarak hayatlarını sürdürmelerini sağlıyoruz.



İnşallah önümüzdeki yıl bu vakitlerde tüm şehirlerimiz eski dinamizmine kavuşmuş olacak. Biz bazı deprem turistleri gibi buraya fotoğraf çektirmeye gelmiyoruz. Biz yaraları sarmaya, acıları paylaşmaya geliyoruz.