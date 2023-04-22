Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay bay Kemal hadi sen de yap Nurdağı'nda inşa edilen köy evlerinin anahtar teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Bay bay Kemal hadi sen de yap, yapamazsın" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 75 gün geçti.

Deprem bölgelerinden biri olan Gaziantep'in Nurdağı bölgesinde köy evlerinin yapımı tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anahtar teslim töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Bu yılki bayramı depremlerin gölgesi altında geçirdik"

Değerli kardeşlerim sizleri hürmetle selamlıyorum. Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Bu yılki bayramı 6 şubat depremlerin gölgesi altında geçirdik.. Depremde hayatını kaybeden 50 bin aşkın vatandaşımızın için rabbimden rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

"650 bin yeni yuva yapıyoruz"

Bin yıllık vatanımız Anadolu'nun nice güzellikleriyle beraber afetle bizimle yaşıyor. Bize düşen görev binalarımızı sağlam yaparak afetlere karşı hazırlıklı olmaktır. Son deprem felaketinin ardından kollarımız sıvadık. Depremin 15. gününden itibaren temellerimizi attık. 650 bin yeni yuva yapıyoruz. Bunlardan 319 bini bir yıl içinde teslim ederek şehirlerimiz ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Her şehrimizde yeni konutların yeni temel ayma konutlarını gerçekleştirdik. Şu ana kadar 105 bin konutun yapımına başladık. Bölgedeki şehirlerimizin tamamımın altyapısını da yeniliyoruz. Küçük sanayi siteleri yaparak konutla birlikte istihdamını da gözetiyoruz.

"Hadi sen de yap. Yapamazsın"

Pek çok depremde yangından vatandaşlarımız evleri ile buluşturmuştuk. İnşallah bir daha yapacağız. Van'da, İzmir'de Kütahya'da bunu yatık mı? Hadi sen de yap, yapamazsın. Bunların nasibi yok. Ayrıca İstanbul'da yeni bir kentsel dönüşüm planı paylaştık. Yarısını devletin karşılayacağı bir plan sunduk. Yılda 300 bin konutu dönüştürerek 5 yılda İstanbul'da riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz.

"Bay bay Kemal'den bu ülkeye fayda gelmez"

Değerli kardeşlerim Bay bay Kemal ve avenesinden bu ülkeye fayda gelmez. Ne Ankara'nın İstanbul'un başındaki belediye başkanından bir hayır gelmez. Bunlar çöp demektir, susuzluk demektir. Hep bunları yaşadık. Biz iş yapmanın peşindeyiz. Bunlarda hep yaptığı gibi kentsel dönüşüm projelerimiz takoz koyma peşinde. Ben İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman çöp vardı, susuzluk vardı. Kim vardı CHP. Biz şimdi oraları park bahçe haline getirdik. Bunlara 5 tane koyun teslim edemezsiniz. Kimsenin bizi engellemesine izin vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Depremin 75. günündeyiz. Bütün 11 vilayeti Cumhur ittifakı olarak defaatle dolandık. İnşaatını 45 günde tamamladığımız 45 köy evimizin anahtarların teslim ediyoruz. Çitçilerimiz 10 yeni müjde veriyoruz.

"Gaziantep'te çadır kent kalmadı"

Allah’a hamdolsun artık Gaziantep’te neredeyse çadır kent kalmadı. Her yer konteyner kentlerle dayanıp döşendi. Hatay dışında her yerde enkaz kaldırma çalışmalarını tamamladık. Deprem bölgesinin her köşesinde yeni konutlarımızın inşaatları yükseliyor. Geçici barınma merkezlerinde 3,5 milyon vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayarak hayatlarını sürdürmelerini sağlıyoruz.



İnşallah önümüzdeki yıl bu vakitlerde tüm şehirlerimiz eski dinamizmine kavuşmuş olacak. Biz bazı deprem turistleri gibi buraya fotoğraf çektirmeye gelmiyoruz. Biz yaraları sarmaya, acıları paylaşmaya geliyoruz.

Gaziantep'te 50 bin konuta bir 50 bin daha ilave

Amanos Tünelleri’nin inşasına başlıyoruz. Tüneller, Gaziantep'in sanayideki üretim gücünü İskenderun Limanı ile katlayarak artıracaktır. Aynı şekilde bu tüneller Hatay’ın muazzam potansiyelini Anadolu ile buluşturarak şehrin kısa sürede deprem durgunluğunu üzerinden atmasına vesile olacaktır.



İslahiye'den sonra Nurdağı'nda da organize sanayi bölgesi kuruyoruz. İki ilçemizin cazibesini artırmak gayesiyle ilave teşvikleri devreye alacağız. Adan, Osmaniye Gaziantep hızlı tren hattının duraklarından biri de Nurdağı’dır. Bu hattın yapımını da hızlandırıyoruz. Nurdağı ve İslahiye'de depremin yaralarını sarmak için yapacağımız 50 bin konuta ilave Gaziantep şehir merkezinde de 50 bin konutluk proje planlıyoruz.

"14 Mayıs, ders verme günü olacaktır"