Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen atama programında açıklamalar

24 Kasım Öğretmenler Günü ve Atama Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 öğretmen adayının atanacağı kura öncesi, açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle:

"FİKRİ, VİCDANI VE İRFANI HÜR NESİLLER YETİŞTİRME DERDİNDEYİZ"

"YENİ MÜFREDATIMIZI MİLLETİMİZİN ÖZ DEĞERLERİYLE HARMANLADIK"

"AYNI AKTÖRLER, TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİNİ SABOTE İÇİN YİNE DEVREDE"

"EĞİTİME BUGÜN 1 TRİLYON 620 MİLYAR LİRA AYIRIYORUZ"

Muhalefetin ve iş tuttuğu meslek örgütlerinin bu hatadan bir an önce dönmelerini samimiyetle temenni ediyoruz. Eğitim öğretim meselesini siyaset üstü tutmayı muhafaza ediyoruz. Siz eğitimicilerimizin de katkılarıyla şekillenen yeni modelimizi kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz. Aydınlık yarınlarımızın güvencesi olan gençlerimizin en iyi, donanımlı, başarılı şekilde yetişmeleri için hiçbir fedakârlıktan çekinmeyeceğiz. Öğretmenlerimiz bize güçlü destek verirse Allah'ın izniyle her şey daha sağlıklı işleyecek. Eğitime ayrılan bütçe 2002'de yalnızca 7,5 milyar lira seviyesindeydi. Bugün bu rakam yükseköğrenim dahil 1 trilyon 620 milyar liraya ulaştı.

"367 BİN DERSLİK, 22 YILDA 735 BİNE ÇIKTI"

"KIZLARIMIZA BAŞÖRTÜSÜ DAHİL HER TÜRLÜ OKUMA ENGELİNİ KALDIRDIK"

"MUHALEFET, 28 ŞUBAT'I İNKAR ETMEK YERİNE GEÇMİŞLERİYLE YÜZLEŞMELİ"

"ÖĞRETMENLERİMİZE YAPILAN HER SALDIRI, MİLLETİMİZİN GELECEĞİNEDİR"

Toplumun yükselişi ancak öğretmeninin emeğine, bilgisine ve özverisine verdiği değerle mümkündür. Öğretmenlerimizin haklarını, itibarını, mesleki gelişimini güvence altına almak için kararlı duruş sergiliyoruz. Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nu hayata geçirerek özel statüye kavuşturduk. 2025 itibarıyla 300 bin öğretmenimiz uzman ve başöğretmen unvanını elde edecek. Görevleri sırasında eğitim çalışanlarına yönelik suçlara karşı caydırıcı yaptırımlar getirdik. Hapis cezasının ertelenmesi uygulamasını kaldırarak, kasten yaralama suçunu tutuklama sebebi saydık. Öğretmenlerimize yapılan her saldırıyı, milletimizin geleceğine yapılan saldırı olarak görüyoruz.



Eğitimde çıtayı her geçen gün daha da yukarı taşımaya kararlıyız. Bir çocuğun öğrenme aşkını ve geleceğe dair umutlarını besleyen el güçlü el ailesinin desteği ve rehberliğidir. Aile her çocuğun ilk öğretmenidir. Onun yüreğine dokunan, zihnini şekillendiren, karakterini yoğunan ilk mekteptir. Bir öğretmenin öğrencisini muhabbetle kucaklayan emeği ne kadar değerli ise velilerin desteği de aynı derecede kıymetlidir, vazgeçilmezdir.



Her birinizin yüksek vazife şuuru ve tam bir adanmışlıkla görevinizi yapacağına yürekten inanıyorum. 24 Kasım öğretmenler gününü bir kez daha tebrik ediyorum. Bu güzel buluşmaya vesile olan Milli Eğitim Bakanımızı ve ekibine teşekkür ediyorum. Öğrencilerinize selamımı götürmenizi sizlerden özellikle rica ediyor, her birinizi tek tek sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.