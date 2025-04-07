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İHA

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iki gencin çatıya çıkma şakası, paniğe neden oldu.

17 yaşındaki Adem Yağmur ve arkadaşı, girdikleri iddia üzerine boş bir binanın çatısına çıktı.

Bir süre sonra inemeyen Yağmur, 112'yi aramak zorunda kaldı.

İTFAİYE VE POLİS OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Bunun üzerine polis ve itfaiye ekipleri yardıma geldi.

Ekiplerin yardımıyla merdivenle çatıdan indirilen Yağmur, pişman olmadığını ifade etti.

ÇATIYA ÇIKMA İDDİASI ZOR ANLAR YAŞATTI

Olay yerindeki ekipler, iki gence de uyarılarda bulunarak bölgeden uzaklaştırdı.

Adem Yağmur'un arkadaşı Rıdvan Paluli, çatıya çıkma iddiasına kendisinin girdiğini ve inemedikleri için yardım çağırmak zorunda kaldıklarını söyledi.