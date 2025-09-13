Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda önemli değerlendirmeler yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"HAMDİ KILIÇ'A CENAB-I ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Sözlerimin hemen başında, bugün vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim başdanışmanım, muhterem dava ve yol arkadaşım Hamdi Kılıç'a Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.



Yakın mesai ekibimizden olan Hamdi kardeşim, devlet ve siyaset alanındaki birikimiyle uzun yıllar bizlere çok kıymetli katkılar yaptı. Velut kalemi, ufuk açıcı fikirleri ve çalışkanlığıyla sadece davamıza değil, ülkemize de yeri doldurulamaz hizmetlerde bulundu.



Devletine, milletine, inancına bağlı, bu ülkenin değerleriyle barışık, kendini bu memlekete adayan çok değerli, çok çalışkan, samimi bir dostu kaybettik. Hamdi kardeşimi asla unutmayacak, emeklerini ve fedakarlıklarını daima şükranla anacak, kendisini inşallah özlemle ve hayırla yad edeceğiz.

"DAVA ARKADAŞLARIMA GÖNÜLDEN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Aziz kardeşlerim, Teşkilat Akademimize öncülük eden, bu kapsamlı programı dört ay süresince en verimli şekilde uygulayan Genel Merkez Araştırma Geliştirme ve Eğitim Başkanlığımızı yürekten tebrik ediyorum.



Aynı şekilde, "Bu Senin Hikayen" temasıyla ülkemizin dört bir yanında düzenlediğimiz Teşkilat Akademilerine katılan, emek veren, katkı sunan her bir dava arkadaşıma canı gönülden şükranlarımı iletiyorum.



Hatırlarsanız, eğitimlerimizin açılışını Ankara'da, Genel Merkezimizde, Liderlik Okulu'nda yapmıştık. O gün ortaya koyduğumuz vizyon, bu hareketin nereden nereye geldiğinin ve hangi menzile yürüyeceğinin adeta yol haritası niteliğindeydi.



Bugün ise İstanbul'da 80. il eğitim programımızı sizlerle birlikte 86 milyonun huzurunda gerçekleştiriyoruz. Akademide alınan eğitimlerin, aktarılan tecrübelerin partimiz, ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye Yüzyılı idealimizi kuvveden fiile çıkaracak ak kadroların tüm neferlerine buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.

"NİCE İMTİHAN GÜNLERİNDEN GEÇTİK"