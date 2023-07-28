Cumhurbaşkanı Erdoğan İDEF 2023'te: Bize ambargo uygulayanlar şimdi Türk silahları alıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İDEF'23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'nde Türkiye'nin ambargolar nedeniyle kendi göbeğini kendisinin kestiğini ve zamanında parası ödenen ürünleri bile tedarik etmeyen ülkelere Türk üretimi silahlar satıldığını söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisinde nasıl ciddi bir yol kat ettiğini örneklerle anlattı.

Geçmişte Türkiye'ye bu alanada uygulanan ambargoları hatılatan Erdoğan, şimdi o ülkelerin Türk ürünleri için nasıl sıraya girdiklerini söyledi.

"Kendi göbeğimizi kendimiz kestik

Erdoğan, " Gerçekten son 21 yılda dünyada belki de hiçbir ülkenin karşılaşmadığı engellerle karşılaştık. Gizli açık ambargolara maruz bırakıldık, çifte standartlara, adaletsizliğe ahde vefasızlığın daniskasını yaşadık bunlar karşısında yılmadık pes etmedik kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda olduğumuzu aklımızdan çıkarmadık.

"Korkaklar zafer anıtı dikemez"

Her zaman şu inançta olduk, korkaklar zafer anıtı dikemez. İnanmış yüreklere kimse set çekemez. Azmin ve gayretin önünde hiçbir güç duramaz, iman varsa, irade varsa Allah'ın izniyle imkan da vardır. İşte bu anlayışla hareket ederek hamdolsun 21 sene önce hayali dahi kurulamayan nice başarıya nice zafere fuarda bugün gururla tanıtılan nice savunma ürününe imza attık.

"Ambargo uygulayanlar şimdi Türk silahları alıyor"

Bir İHA’yı bile bize vermediler. Gün oldu 'Bizim silahlarımızı teröristlere karşı kullanamazsınız' dediler. Bir tabanca yahu tabanca! Bize tabanca vermediler. Ama bize tabanca vermeyenlere şimdi biz Canik tabancalarını veriyoruz.

"Ülkemize yakışmayan bu tabloyu tamamen tersine çevirdik"

Gün oldu parasını ödediğimiz malzemelerin dahi tedarikini yapmadılar. Burada sayamadığımız kadar önümüze engel çıkardılar. Bize ve ülkemize yakışmayan bu tabloyu tamamen tersine çevirdik." diye konuştu.

FOTO GALERİ Milli ve yerli silahlarımız Haberin Detayları

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Dışa bağımlılığımızı yüzde 20’lere kadar düşürdük"

"Savunma sanayinde attığımız kararlı ve cesur adımlarla bize ve ülkemize yakışmayan bu tabloyu tersine çevirdik. Dışa bağımlılığımızı yüzde 20’lere kadar düşürdük.

"Kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden biriyiz"

İHA ve SİHA teknolojisinde geldiğimiz konum zaten biliniyor. Akıncı ve Aksungur ile bir üst lige taşıdık. Kızılelma ile bu alanda çığır açacağız. Kendi savaş gemisini yapan dünyadaki 10 ülkeden de bir tanesiyiz.

Yalnızca gemileri yapmakla kalmıyoruz, içerisindeki silah sisteminden radar sistemlerine kadar birçok geliştirmeyi de kendimiz yapıyoruz.

57 firmadan 2 bin 500 firmaya

Milli Teknoloji hamlesiyle savunma sanayisine yatırım yapmayı cazip hale getirdik. 2002 yılında sadece 57 firmamız savunma sanayinde faaliyet gösterirken bugün bu sayı 2 bin 500 oldu. Nereden nereye...

Ciro rakamımız 12 milyar doları aştı. AR-GE harcamamız 49 milyon dolardan 2 milyar dolara yükseldi. İhracatımız geçen sene 4,5 milyar dolarla rekor kırdı. Yetmez, daha da artacak. Sene sonunda inşallah 6 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz.

Bunları deprem felaketine rağmen elde ettik. 2 kritik seçim yaşadığımız halde hedeflerimizden bir an olsun kopmadık. Devlet millet el ele vererek yaralarımızı sararken, diğer taraftan rekor katılım oranlarıyla seçimlerimizi gerçekleştirdik.

"KAAN yıl sonunda havalanacak"

3 ay önce hangardan çıkarttığımız Kaan’ı inşallah yıl sonunda havada da göreceğiz.

Hürjet’in de 2025 yılında envantere girmesini hedefliyoruz. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Bizim bu gelişimimiz diğer ülkelerin de dikkatini çekiyor. Silah teknolojilerini ellerinde tutan kimi güçlerin ülkemize dair bazı hazımsızlıkların arka planında bu hakikat var. Bu güçlerin kendi güdümlerinde hareket eden muhalefet partilerinin bu projelerimize çamur atmasının da sebebi budur.

Güvenlik gibi hayati bir meselenin ülkeler arasında bir tehdit veya baskı unsuru olarak kullanılması doğru değildir. Bu anlayışla savunma sanayi alanındaki yetenek ve kabiliyetlerimizi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya devam edeceğiz.

"Tüm dostlarımızın yanında olacağız"

Kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken aynı zamanda tüm dostlarımızın yanında olacağız. Hedefimizi ihracatın artmasının yanı sıra savunma sanayii ekosistemimizin güçlendirilmesi olarak belirledik. Yerli imkanlardan azami ölçüde faydalanılmasını sağlayacağız.

Yurtdışında ortak üretim, geliştirme, teknoloji transferini içeren birlikte başarma yaklaşımını hayata geçireceğiz. Çok erken yaşlardan itibaren evlatlarımızı savunma sanayisi ile tanıştırarak TEKNOFEST gençliğinin yetişmesini sağlayacağız. Fuarda ürünlerini sergileyen tüm firmalarımıza tekrar teşekkür ediyorum."