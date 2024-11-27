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Haber Merkezi

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Son yerel seçimlerde oy oranı bakımından Türkiye'nin birinci partisi olan ve birçok belediye kazanan CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi.

CHP'NİN OY ORANI ÜZERİNDEN ÖZELEŞTİRİ

Ana muhalefet partisini eleştiren Cumhurbaşkanı, CHP'nin nasıl oluyor da tüm olumsuz girişimlerine, milletin değerlerine ters düşen uygulamalarına rağmen bu derece oy aldığının arkasındaki nedeni irdeledi.

Özeleştiride bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun nedeninin kendi eksiklikleri olduğunu söyledi.

"BUNUN MÜSEBBİBİ BİZİZ"

Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

"CHP nasıl bu kadar oy alabiliyor? Nasıl bu kadar belediye kazanabiliyor? Açık konuşmak gerekirse bunun müsebbibi AK Parti olarak biziz.

Bu bir özeleştiridir. Açık ve net iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır demiş atalarımız.

"ÖNCE SORUNU KENDİMİZDE ARAYACAĞIZ"

Eleştiri yapmadan önce sorunu kendimizde arayacağız. Küresel ve bölgesel krizlerin etkisiyle yaşadığımız ekonomik sıkıntılar bizim kimi eksikliklerimizle ve hatta yanlışlarımızla birleşince milyonlarca insanı istemeye istemeye gidip CHP'ye oy vermek zorunda bıraktı. Belki de oy vermediler ama netice ortada."