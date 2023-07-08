Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkan Uğur'un ailesine başsağlığı mesajı

Şarkıları ve canlandırdığı karakterlerle akıllara kazınan Özkan Uğur, sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.
2013 yılından bu yana lenfoma ile mücadele veren Uğur, 3 kez yendiği kanser hastalığına bu kez yenik düştü.
Geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşarak hastaneye kaldırılan Özkan Uğur entübe edildi.
Özkan Uğur, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Sevilen sanatçının acı haberi yürekleri dağladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyururken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başsağlığı mesajı geldi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu notu düştü;
Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.