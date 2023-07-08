Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkan Uğur'un ailesine başsağlığı mesajı Sanat camiasının usta isimlerinden biri olan Özkan Uğur vefat etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından, Özkan Uğur'a rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

ensonhaber.com

Şarkıları ve canlandırdığı karakterlerle akıllara kazınan Özkan Uğur, sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

2013 yılından bu yana lenfoma ile mücadele veren Uğur, 3 kez yendiği kanser hastalığına bu kez yenik düştü.

Geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşarak hastaneye kaldırılan Özkan Uğur entübe edildi.

Özkan Uğur, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sevilen sanatçının acı haberi yürekleri dağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyururken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başsağlığı mesajı geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu notu düştü;