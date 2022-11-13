Endonezya ziyareti öncesi patlamaya ilişkin açıklama apan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da düzenlenecek olan G-20 Liderler Zirvesi öncesi basın açıklaması yaptı.

Konuşmasına Taksim'deki patlamaya ilşkin başsağlığı mesajıyla başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Tüm unsurlar ortaya çıkarılarak failler cezalandırılacak"

"Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları işe yaramayacaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan , "Tüm unsurlar ortaya çıkarılarak failler cezalandırılacak. İstanbul Valiliğinden aldığımız bilgilere göre, 6 vatandaşımız vefat etmiştir. Son bilgilere göre 53 vatandaşımız yaralandı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patlama sonrası ilk açıklama

"Burada bir terör kokusu var"

Terör saldırısı üzerinde durulduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada bir terör kokusu var. Bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında tespitler var. Kamera incelemeleri devam ediyor. İnceleme sonunda nihai kararı vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Tahıl Koridoru

"Karadeniz'de tahıl koridoru girişimi hayata geçirdik. Sürecin devam etmesi için gayretlerimizi sürdürürken tahılın başta Afrika olmak üzere ihtiyacı olan ülkere ulaştırmaya çalışıyoruz.

Salgın döneminde yaşananlar yetersizlikler ve adaletsizleri gözler önüne serdi. Asgari sağlık hizmetini alamayan birçok ülkede sorunlar baş gösterdi. Sağlık sistemine yaptığımız yatırımlarla bunun neticilerini görmüş olduk.





G20 Zirvesi

Dijital dönüşüm konusunda da bu sene kapsayıcılık teması öne çıkıyor. Ülkemizin elektronik devlet ve dijital dönüşüm başarılarını muhataplarımızla paylaşacağız. Zirve kapsamında liderlerle de ikili görüşmeler yapacağız.





KKTC'nin gözlemci üye kabul edilmesi

KKTC'nin özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak alınması önemli bir adımdır. Bunun altını güçlendireceğiz. Gerek Putin gerek sözcüleri açıklama yaptı. Türkiye'nin enerjide de bir hat olması konusunda da açıklama yapıldı. Atılacak adımlarla birlikte Türkiye, bir hat olarak doğalgaz dağıtımı, enerji dağıtımı gibi bunlarla beraber önümüzdeki ayın başlarında da Türkmenistan ziyaretinde de orada da bunları konuşacağız."



