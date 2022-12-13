Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan petrol keşfi müjdesi

Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik petrol rezervi keşfedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, keşfin değerinin 12 milyar dolar olduğunu açıkladı.

2022 yılında karada yapılan en büyük 10 petrol keşfinden birini Türkiye gerçekleştirdi.

Bu müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından verdi.

Erdoğan, “Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik.” dedi.

Petrol kalitesi oldukça yüksek…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol kalitesi oldukça yüksek olan bu bölgedeki 4 kuyuda günlük 5 bin varillik üretim yapıldığını dile getirdi.

Değeri 12 milyar dolar

Keşfedilen rezervin değerinin 12 milyar doları bulduğunu söyleyen Erdoğan, “Terörden temizlenen Gabar Dağı’nda mayın temizliği çalışmalarında şehit olan Jandarmamız Esma Çevik’in adını verdiğimiz bölgede 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik. Bu sahadaki rezerv, günümüz fiyatlarıyla yaklaşık 12 milyar dolara denk geliyor.” şeklinde konuştu.

Yeni açılacak kuyularla üretim artacak

Adana’nın Çukurova sahasındaki yeni rezervden de bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adana’nın Çukurova sahasında 8 milyon varillik yeni bir rezerv keşfettik. 5 kuyuda günlük 1500 varillik üretime başladık. Yeni açılacak kuyularla buradaki üretimimizi peyderpey artıracağız.” dedi.

Türkiye'nin günlük petrol tüketimi ne kadar

Son verilere göre Türkiye'nin günlük petrol tüketimi 989 bin varil seviyelerinde.

Bu rakam, Gabar Dağı'ndaki petrol keşfinin ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar Dağı'nda 12 milyar dolarlık petrol keşfettik VİDEO

