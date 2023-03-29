Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan revizyon mesajı: Kabinede yeni isimler ve 3 dönem kuralı 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için ince eleyip sık dokuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler sonrası kabinede yeni isimlerin görev yapacağını açıkladı. Erdoğan ayrıca AK Parti'de 3 dönem kuralının uygulanacağını da belirtti.

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Seçim sürecine girilmişken siyaset arenasında nasıl bir görev dağılımı olacağı merak konusu haline geldi.

Milletvekilliği listeleri oluşturulurken, bakanlık beklentisi olan isimlerde Ankara'ya gözlerini çevirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda önemli mesajlar verdi.

Kabinenin tamamı milletvekili olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabineden 17 ismin milletvekili adayı olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Ankara'dan, bakanların ise büyükşehirlerden listelere gireceğini söyledi.

27. dönemin son grup toplantısını gerçekleştirdi

Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'na katılarak 27. dönemde görev yapan vekillere veda etti.

Bakanların milletvekili adaylıklarına ilişkin de mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tekrar seçimleri kazanmaları halinde kabinede yeni isimlerin görev yapacağını belirtti.

"Kabinede yeni isimlere görev vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Bakanlarımız bugüne kadar kabinede verdikleri hizmetleri inşallah 14 Mayıs’tan sonra Meclis’te sürdürecekler. İnşallah seçimleri kazandıktan sonra kabinede yeni isimlere görev vereceğiz.

"Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme peşindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28. dönem grubu olarak sandıkta güven tazelemiş olarak kendimiz ve evlatlarımız olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Yapacak çok işimiz, kazandıracak çok hizmetimiz var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek dönemin perspektifini çizdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

28. dönem grubu olarak sandıkta güven tazelemiş olarak kendimiz ve evlatlarımız olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme peşindeyiz. Türkiye İçin Hemen Şimdi diyerek yeni bir dönemi başlatıyoruz. Bu dönemin adı şahlanış dönemidir. Yapacak çok işimiz, kazandıracak çok hizmetimiz var. Başaracak çok hedefimiz var. Yine bunu beraber yapacağız. Bize manşetlerden ömür biçenlere, engellemeye çalışanlara, zafer sarhoşlarına, bölücü ve FETÖ'cü alçaklara, tuzakları ve oyunlarıyla kutlu yürüyüşü durduracaklarını sanan herkese yanıldıklarını göstereceğiz.

AK Parti'de 3 dönem kuralı işletilecek

Parti içerisinde büyük bir merakla beklenen 3 dönem kuralıyla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuralın işletileceğini açıkladı.

3 dönem kuralına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamada bulundu:

YSK’nın takvimine göre 9 Nisan’da aday listelerimizi teslim edeceğiz. 3 dönem kuralı ve diğer sebeplerle aday listelerimizde yeni isimler yer alacak.

76 isim kurala takılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından AK Parti'de üç dönem kuralından dolayı büyük bir revizyon olması bekleniyor.

Öyle ki şu anda parti içinde bu kurala takılan 76 isim var.

Bu isimler arasında eski başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, AK PartiMedya ve Tanıtım Başkanı Hamza Dağ, AK Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve eski bakan Cevdet Yılmaz da yer alıyor.