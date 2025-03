Bugün 14 Mart Tıp Bayramı...

Yoğun programlarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

MÜJDEYİ VERDİ

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen programda sağlık çalışanlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında müjdeyi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine çalışanların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak başladı.

"37 BİN YENİ PERSONEL ALACAĞIZ"

Covid-19 pandemisinden sonra toplumun ertelenmiş sağlık hizmetleri talebinde ciddi artışlar yaşandığını belirten Erdoğan 2025 yılı içinde 37 bin hekim dışı yeni personelin istihdam edileceğini söyledi.

Erdoğan, "2025 yılı içerisinde sağlık teşkilatımızı istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK ORDUMUZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"EMEKLERİNİ ASLA VE ASLA UNUTMAYIZ"

Tıbbiyeliler İstikbal harbimizde hem cephe önünde hem cephe arkasında canlarını tehlikeye atmışlardı. Hocasından doktoruna, sağlık çalışanlarının tüm neferlerine hem pandemide hem de 6 Şubat depremlerinde verdikleri mücadeleleri gördük. Siz kardeşlerimizin çabalarını, emeklerini asla ve asla unutmayız. Rabbim sizden ve tüm sağlık camiamızdan razı olsun diyorum. Sizlere ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Zor günlerde gösterdiğiniz emeğin milletimiz tarafından her zaman takdir edileceğini sizlere belirtmek isterim.

"SAĞLIK SİSTEMİMİZİN YÜKÜNÜ AZALTMAK İÇİN İLAVE ADIMLAR ATIYORUZ"

Salgınla mücadeleyi, Amerika ve Avrupası dahil bizden daha iyi imkanlara sahip ülkelerden daha iyi yönetmemizde şu an olduğumuz Başakşehir Çam ve Sakura hastanesinin de etkisi olmuştur. Ülkemizdeki muhalefetin engellemek için her yolu denediği bu hastaneler binlerce insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olmuştur. Her ne kadar salgını atlatmış olsak da olumsuz sonuçlarını yaşamaya devam ediyoruz. Salgından sonra toplumun sağlık ihtiyaçlarında artış yaşandı. Son iki yıldır sağlık hizmetimizde ilave yük oluşturan bu sistemin çözülmesi için farklı adımlar atıyoruz.