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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun programlarını sürdürüyor.

Yerel seçim mitingleri kapsamında son 2 günü İstanbul'a ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinin ardından Beyoğlu'na geçti.

Sandık Yönetim Kurulu üyeleriyle iftar programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Pazar günkü seçimlere bir başka hazırlanıyoruz. Sandıklara sahip çıkmalıyız. Sandık Kurulu üyesi kardeşlerimle bir arada olarak pazar günü yapılacak seçimlere ben inanıyorum ki Beyoğlu başka bir heyecanla hazırlanıyor. Sandıklarda inanıyorum ki sizler kuş uçurtmayacaksınız. Sabah erken saatlerinde sandık mahaline varıp orada kontrol altına alacağınıza inanıyorum.

"İnşallah biz Allah'ın izniyle Muradımıza ereceğiz"

Milli iradenin üstünlüğüne inanıyoruz. Siyasi mücadelemizde hep halkımızın duasını almak için çalıştık.



İnşallah biz Allah'ın izniyle Muradımıza ereceğiz.



Kazanmak değil kaybettirmek için ortada dolaşanların motivasyon kaynaklarının hiç de masum olmadığı açıktır.



İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha yok.



İşi hiç olmadığı kadar sıkı tutmamız gerekiyor. Kimsenin oyunda gözümüz yok. Ama bizim namusumuza emanet edilmiş tek bir kardeşimizin oyunun zayi edilmesine de rıza gösteremeyiz.