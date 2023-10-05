Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki trafik kazasında şehit olan Şimşek'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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Gaziantep'te 1 polis memurumuz şehit oldu.

Şehitkamil ilçesinde şüpheli kovalayan yunus timleri kaza geçirdi.

Yaşanan kazada motorize yunus polisi Emirhan Şimşek, yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep’te Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde yapılan törenin ardından naaşı Hatay’a kara yoluyla getirilen şehit Emirhan Şimşek’in cenaze töreni, memleketi Belen’de Tosyalı Camii avlusunda yapıldı.

Şehit Emirhan Şimşek, gözyaşları ve dualar eşliğinde Karaağaç Asri Mezarlığı'ndaki İskenderun Şehitliği'nde toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı

Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında şehit olan Şimşek'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.