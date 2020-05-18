En Son Haber

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars'ta ve Hakkari'de şehit olan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ile Sözleşmeli Er Halil Çakır için taziye mesajı yayınladı.