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- Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars'ta ve Hakkari'de şehit olan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ile Sözleşmeli Er Halil Çakır için taziye mesajı yayınladı.
- İHA
- 18.05.2020 - 22:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taziye mesajında, “Kars ve Hakkâri’de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Sözleşmeli Er Halil Çakır’a Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.