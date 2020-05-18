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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitler için taziye mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars'ta ve Hakkari'de şehit olan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ile Sözleşmeli Er Halil Çakır için taziye mesajı yayınladı.
    • İHA
    • 18.05.2020 - 22:51
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitler için taziye mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taziye mesajında, “Kars ve Hakkâri’de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Sözleşmeli Er Halil Çakır’a Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

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