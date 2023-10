ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetleri, cennet vatanda tek bir terör kalıntısı dahi bırakmıyor...

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarda her geçen gün bir başka başarı elde ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tek bir terörist dahi kalmayıncaya dek" vurgusuyla devam eden operasyonlarda teröristler tek tek sarı torbaya giriyor.

Bir diğer yandan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör konusuna da değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımızda ne tek bir teröristin barınmasına ne de bir terör koridoru kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. PKK'yı yok edene kadar sınır ötesi harekat meşru hakkımızdır." cümlelerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cümleleri vurguladı;

1 Ekim'den bugüne hava kuvvetlerimizin harekatları ve ateşle taarruz neticesinde teröristlere ait 194 hedef imha edildi. 162 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne daha bir şiddetle daha etkili bir şekilde harekatlar düzenlemeye devam edeceğiz.

Bir gece ansızın gelebiliriz sözünün gereğini her gün her an yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

Sınırlarımızda ne tek bir teröristin barınmasına ne de bir terör koridoru kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

PKK'yı yok edene kadar sınır ötesi harekat meşru hakkımızdır.