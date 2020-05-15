Erdoğan'dan Van'daki terör saldırısına yönelik mücadele mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nun aracına, ilçeye dönüş sırasında, PKK'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, hain saldırıda biri belediye çalışanı olmak üzere iki kişi hayatını hayatını kaybetmişti.

Bugün saldırıyla ilgili olduğu belirlenen 38 kişi gözaltına alınırken; Van Valiliği, gözaltına alınanlardan birinin HDP Özalp ilçe Başkanı Burhan Atmaca, 5'inin de HDP ilçe yöneticisi olduğu duyurmuştu.

ERDOĞAN'DAN MÜCADELE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan saldırıya yönelik ilk mesaj geldi.

Erdoğan, "Dün Van’ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

"BU ALÇAKLARA ÖDETİLECEK"

Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir." dedi.