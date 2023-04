Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı

ensonhaber.com

Türkiye, bir yandan seçime hazırlanırken bir yandan da yaşadığı tarihi deprem felaketinden sonra yaralarını sarıyor..

Bu kapsamda deprem bölgesinde kalıcı konut için çalışmalar başladı..

Şanlıurfa'da 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftarda da depremzedelerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmasında HDP'nin ve PKK'lı teröristlerin destek mesajları verdiği Millet İttifakı'nı hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirtti.

Terörle mücadele vurgusunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



311 bin binadaki 872 bin bağımsız kısım kullanılamaz hale geldi. Şanlıurfa'da 22 bin 469 bağımsız bölüm orta ve üstü seviyede hasar gördü. Milletlerin tarihinde yüz yılda bir başına gelecek böyle bir felaket karşısında ülkemizdeki kimi çevreler iyi bir imtihan veremedi. Birileri daha ilk günden itibaren yardımcı olmak yerine depremi ve acıları istismar etmenin peşine düştü. İnsanımızın yükünü hafifletelim, bir yetimin elinden biz tutalım demediler. Geldiler bol bol nutuk attılar. Yıkıntılar önünde kameralara poz verdiler sonra da depremi ve depremzedeleri gündemden çıkardılar.



Milletimin hayata tutunma mücadelesi verirken onlar makam mevki peşinde koşuyorlar. Göreve gelirlerse her şeyi bedava vereceklermiş. Madem her şeyi bedava verebiliyorsunuz yıllardır yönettiğimiz İzmir'de, Eskişehir'de, İstanbul'da, Ankara'da niçin oradaki vatandaşlarımıza bedava vermediniz? Bu sahte vaatleri bırakın. Elinizden tutan sizi engelleyen mi oldu? Biz gerçekleri yüzlerine çarpınca da rahatsız oluyorlar. Onlar ne kadar rahatsız olurlarsa olsunlar biz doğruları söylemekten asla çekinmeyeceğiz. Afet bölgesindeki kardeşlerimiz her şeyin farkında. Kimin sadece laf kalabalığı yaptığını, kimin iş yaptığını depremzedelerimiz görüyor.