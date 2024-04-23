Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı Irak ziyareti dönüşü gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadeleye ilişkin, "Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz. Biz bu konuda kararlıyız" açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyaretini tamamladı.

Ardından yurda dönen Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bu sorulardan biri de Irak'ta yürütülen terörle mücadeleye ilişkin oldu.

"Irak ile bir ortak operasyon mu söz konusu?"

Erdoğan'a, "Irak’la terörle mücadele konusunda ‘Bu yaz itibariyle Irak sınırında terörün çözüleceğini’ söylemiştiniz. Irak ile bir ortak operasyon mu söz konusu? Yoksa bu operasyonu Türkiye kendi başına mı yapacak? Bu konu Irak’taki temaslarınızda gündeme geldi mi? Süreç nasıl işleyecek?" sorusu yöneltildi.

"Mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecek"

Konuya ilişkin yanıtında terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Irak'ta da Suriye'de de özellikle terör bataklığı sadece bizim çalışmamızla değil, buradaki her iki ülke yönetiminin müşterek gayretleriyle kurutulacaktır. Bunun yanında biz bütün terör örgütleriyle ayrımsız bir şekilde aralıksız mücadelemizi sürdürüyoruz. Özellikle Irak ve Suriye'de yuvalanmış PKK/PYD/YPG ile ilgili mücadelemiz, uzun yıllardır bildiğiniz gibi kapsamlı bir şekilde sürüyor. Bundan sonra da yine aynı kararlılıkla devam edecek.

"Gönül ister ki komşularımız gereken tavrı kendileri koysun..."

Gerek yurt içinde gerek sınırlarımızın hemen ötesinde, uluslararası hukukun içinde ve komşularımızın toprak bütünlüğü noktasındaki hukukuna da saygılı olarak bu mücadele devam edecektir. Gönül ister ki komşularımız topraklarından bize yönelen tehditler karşısında gereken tavrı kendileri koysun ve müşterek olarak bu mücadeleyi sürdürelim.

"Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz"