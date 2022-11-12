Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg'un İtalya'da üretildiği iddialarına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti sonunda gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, TOGG hakkında iddialarını "Tam bir ahlaksızlık" olarak adlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'nden yurda döndü.

Dönüşü sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil TOGG hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin İtalya'da üretilmesi senaryolarına tepki gösterdi.

"Bu kadar da ahlaksızlar"

Robotik sistemlerin kısa bir süre sonra Türkiye'de üretileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un 'İtalya'da üretiliyor' söylemlerine "Bu kadar da ahlaksızlar" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geri kalan Togg açıklamaları;

"Her şeyden önce Togg fabrikasındaki üretim bütünüyle robotik. Araçların bütünü o robotik sistemle üretiliyor.

O gün biz bunları gördük. Ben de eşimle fabrikaya girene kadar olayı çok daha farklı tahayyül ediyordum ama girdikten sonra çok daha farklı yaşamaya başladım.

Tabii bunlar ne demeye başladılar? “Bunlar İtalya’da üretiliyor” dediler. Yani bu kadar da ahlaksızlar. Biz bu robotik sistemi yurt dışından alamaz mıyız? Bunun yanında bu robotik sistemler belki kısa bir süre sonra ülkemde de üretilir hale gelecek.





"İHA, SİHA, Akıncı üretimi de görülmeli"



Bizim yerli ve milli noktasında da olay sadece bununla kalmayacak tabii. İHA, SİHA, Akıncı üretimi de görülmeli.

Bay Kemal de bir kere gitmiş oraya galiba ama buna rağmen adam hala yalan söylüyor. Temel efendi de gitmiş o da yalan söylüyor; yeterli değil filan diyor. Yani bunları anlamak mümkün değil.

Bizim işimiz tabii sadece bunlar da değil. Mesela BMC’nin zırhlı araçları var. Şu anda buna benzer birçok alanda, ağır sanayide, ileri teknolojide fabrikalarımız var. Bunlarla beraber gümbür gümbür inşallah yola devam ediyoruz."