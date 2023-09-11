Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezgin Tanrıkulu'na tepkisini, "Bu şahıs, dünyanın en şerefli, en mert ordusuna dil uzatmanın cezasını hukuk önünde alacaktır" sözleriyle gösterdi.

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Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesi sona erdi.

Zirve kapsamında birçok liderle görüşme yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğinin ardından yurda döndü.

Erdoğan, her yurt dışı gezisinden sonra olduğu gibi dönüş yolunda gündemi değerlendirdi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na çok sert tepki

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ağır sözlerle itham eden ve iftiralar sıralayan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Erdoğan'ın hedefindeydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hakaret ve iftiralar cezasız kalmayacak"

Seçimde Kandil'den CHP'ye ve onun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na selamlar ve destekler gönderilirken bu şahıs, CHP kimliğiyle terör örgütünün kurulduğu köyden örgüte selam veriyordu.



Bu millet CHP ile terör örgütünün o dayanışmasını unutmadı, sandıkta da yanıtını verdi. Bu şahıs, dünyanın en şerefli, en mert ordusuna dil uzatmanın cezasını hukuk önünde alacaktır.



Düşmanlarının bile mertliğinden övgüyle söz ettiği Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan bu namertçe hakaret, iftiralar cezasız kalmayacaktır.

Bir TV kanalına konuk olan CHP'li Tanrıkulu, TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı gibi iftiraları ortaya atmıştı.

Tanrıkulu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil miydi? Helikopterden köylüleri kim attı? Köyleri kim bombaladı? F-16'lar bombaladı. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız." ifadelerini kullanmıştı.