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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazını kıldı.

Ardından namaz sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gündem maddelerinden biri olan yerel seçimlere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylar için tarih verdi.

"Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonunda açıklayacağız"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Adana İzmir büyükşehirlerin gerek milletvekilleri gerek teşkilat gerekse belediye başkanları ile toplantımızı yaptık. Onların temayüllerini aldık. Pazar günü 3 bölgenin de temayüllerini alacağız. Aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bu arada bazı illerin adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz.