Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Yeniden İstanbul parolamız olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Yolunu, kaldırımını, çöpünü çözememiş muhalefet belediyelerinin karşısına Türkiye Yüzyılı belediyeciliği ile çıkacağız" dedi. Erdoğan seçimlerde İstanbul için ise parolayı açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye yerel seçimlere adım adım yaklaşıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti teşkilatları ise aylar öncesinden sahaya indi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.

İstanbul'a özel önem verdiğini bir kez daha dile getirdi

Konuşmasında yerel seçimlere ilişkin kritik mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve seçmeninin özel bir önem verdiği İstanbul'da en itinalı çalışmanın yapılacağı söyledi.

"Yeniden İstanbul parolamız olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeniden İstanbul parolamız olacak" vurgusu yaptı.

Konuşmasında muhalefetin belediyecilik anlayışına da sert tepki gösteren Erdoğan, "İstanbul, CHP zihniyetinin elinde eski günlerini mumla arar hale geldi" ifadelerini kullandı.

"Belli bir aşamaya getirdiğimiz projeleri bile devam ettiremediler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlere ilişkin mesajlarında şunları kaydetti:

Gayemiz İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 5 yıldır hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi gerçek belediyecilik ile tekrar buluşturmaktır. Grup toplantımızda ilan ettiğimiz "Yeniden İstanbul" bu mücadelenin parolalılarından biri olacaktır. Dünyanın gözbebeği olan İstanbul, CHP zihniyetinin elinde eski günlerini mumla arar hale geldi. Ortaya bir eser koyamadıkları gibi, bizim başlattığımız, belli bir aşamaya getirdiğimiz projeleri bile devam ettiremediler. Eskiyen reklam panolarını yenilemekten başka bir icraatları yok. AK Parti döneminde sakinlerinin yaşamaktan huzur duyduğu aziz İstanbul, ne yazık ki CHP'li iş bilmezlerin yönetimi altında İstanbulluları yoran bir şehir haline dönüştü.

"Vatandaş neredeyse, çöpü toplandı, yoldaki çukur kapatıldı diye kurban kesecek"

Hepimizin bildiği, kara tren türküsünü şimdi İstanbul halkı her gün söylüyor. Bugün de İstanbullu kardeşlerimiz gözü yolda otobüs bekliyor, metrobüs bekliyor, metro bekliyor. Ama bunların hiçbiri vaktinde gelmiyor. Hadi geç de olsa geldi diyelim bu sefer de bakımsızlıktan dolayı yolda kalıyor. Aynı vahim tablo, diğer tüm CHP'li belediyeler için de geçerlidir. Büyükşehri, ili, ilçesi ve beldesiyle CHP'li belediyelerin alameti farikası vatandaşa nasıl hizmet edilir bilmiyorlar. Niye? Çünkü umurlarında değil. Bunların gündeminde emanetini taşıdıkları insanlara hizmet etmek, esre kazandırmak, milletin sıkıntılarına çözüm üretmek gibi bir dertleri yok. Çok daha kötüsü bunu öğrenmek gibi bir niyetleri de yok. Alışmışlar istismar ve korku siyasetine, alışmışlar tıpış tıpış bize oy vereceksiniz demeye. Bir de bunu utanmadan, sıkılmadan kameralar önünde söylüyorlar. CHP'li belediye başkanlarının olduğu yerlerde vatandaşımız öyle bir hale gelmiş ki en küçük bir hizmet görse halay çekiyor, davul zurna çaldırıyor. Ne hale düştük. Yani vatandaş neredeyse asfalt döküldü, çöpü toplandı, parkı yapıldı, yoldaki çukur kapatıldı diye kurban kesecek. Hatta kimi yerlerde oy verip seçtikleri belediye başkanlarının şehirlerine geldiğini duyunca 40 yıldır görmediği dostunu görmüş kadar seviniyor.

"Şehirlerimizin bir 5 sene daha kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz"

Milletimizi inşallah bu cendereden mart ayının sonunda hep birlikte kurtaracağız. Şehirlerimizin bir 5 sene daha kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı yönetiminde olan tüm belediyelerimizi korumakla kalmayacak, Allah'ın izniyle çok daha yüksek oy oranlarıyla tekrar kazanacağız.

"Demokrasimiz ve partimiz açısından önemi haiz pek çok kritik gelişmeyi geride bıraktık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Son genişletilmiş il başkaları toplantımızı 24 Ağustos tarihinde büyük kongremizden önce gerçekleştirmiştik. Aradan geçen süre zarfında ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve partimiz açısından önemi haiz pek çok kritik gelişmeyi geride bıraktık. Partimizin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'ni 7 Ekim'de AK Parti'ye ve temsil ettiği değerlere yakılır bir şekilde alnımızın akıyla icra ettik. Kongremiz, bir AK Parti klasiği olan süreklilik içinde değişim yönümüzün ne kadar güçlü, halen ne kadar diri olduğunu tekrar göstermiştir.

"49 arkadaşımız bayrağı yeni yol arkadaşlarımıza teslim etti"

Ak saçlılarımızın tecrübesiyle, gençlerimizin heyecanını birleştirdiğimiz kongremizde, partimizin yönetim organlarını da belirledik. MKYK üyelerimizden 49 arkadaşımız bayrağı yeni yol arkadaşlarımıza teslim etti. Görevi devreden arkadaşlarımıza, partimize ve davamıza yaptıkları üstün hizmetler dolayısıyla bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Parti kurullarımıza asil ve yedek olarak seçilen tüm arkadaşlarımızı da gönülden tebrik ediyorum.

"Rabbimden başarılar niyaz ediyorum"

Kongre sürecimizin öncesinde 3 kademe il başkanlıklarımızın bazılarında çeşitli değişiklikler yaşandı. Bu arkadaşlarımıza da emekleri için teşekkür ediyorum. Yeni görevleriyle toplantılarımıza ilk defa katılan arkadaşlarımıza rabbimden başarılar niyaz ediyorum.

"Süreç kendi mecrasında ilerlerken biz de gündemimizi işletiyoruz"

Kongremizin ardından 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı çok daha yoğun bir şekilde başlattık. Partimizin öncelikleri çerçevesinde seçim takvimimiz ilerliyor. Temayül yoklamalarımızı Türk siyasetine örnek olacak bir demokrasi ikliminde sizlerin de desteğiyle tamamladık. Yarın kamu görevlilerinin istifa süresi doluyor. Meclis üyeliği için başvuruları 3 Aralık'a kadar alacağız. Süreç kendi mecrasında ilerlerken biz de gündemimizi işletiyoruz. Milletimizin huzuruna en doğru, en isabetli, en gayretli isimlerle çıkmanın çabasındayız. Temayül yoklamalarıyla saha araştırmalarıyla, istişarelerle, görüşmelerle, partimize mahsus diğer yöntemlerle adaylarımızı belirleyeceğiz. Kampanya ekibimiz de çalışmalarına başladı.

"15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan ittifakımızı, daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz"

Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile görüşmelerimiz olumlu bir mecrada karşılıklı anlayış ve saygı ekseninde devam ediyor. Görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız, muhataplarıyla sürekli temas halinde. Biz de dün MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi Külliyemizde ağırladık. Kendisiyle oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Milli irade düşmanlarına karşı 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan ittifakımızı, daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz.

"Seçim çalışmalarını en ince ayrıntılarıyla yürütüyoruz"

Kazanmak hem de ezici bir oranla kazanmak dışında hiçbir seçeneğimizin olmadığı bir seçime daha hazırlanıyoruz. Genel merkezimiz ve Meclis grubumuzla önümüzdeki 4 ayın hazırlıklarını tüm boyutlarıyla, en ince ayrıntılarıyla yürütüyoruz. Kabinemiz eser ve hizmet siyasetimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. AK Partili belediyeler birçok yerde çeyrek asrı aşan tecrübeleriyle yerel yönetimler alanında adeta bir destan yazıyor. Her bir belediyemizin burada saymaya kalksak saatler sürecek eserleri, doğrudan vatandaşın hayatına dokunan hizmetleri var. Çevrenin korunmasından dezavantajlı grupların desteklenmesine kadar BM'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini titizlikle gerçekleştiren yerel yönetimler bizim belediyelerimizdir. AK Partili belediyeler iyi uygulama örnekleriyle uluslararası alanlarda diğer. Yerle yönetimlere de emsal teşkil ediyor. Deprem bölgesinden elimizi zaten hiç çekmedik. Kardeş Belediyeler uygulamamız başarılı şekilde yürüyor. Afetin yıktığı şehirlerimizi ayağa kaldırana kadar durmayacağız. Kurumlarımızın tamamıyla olduğu gibi belediyelerimizle de deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. İnşallah aralık ayı boyunca bölge genelinde 46 bin konutun ve köy evinin hak sahiplerine teslimini yapacağız. Böylece ahde vefamızı verdiğimiz sözlerin arkasında olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz.

"İnsanımızı sınıflara bölmeye kalkan zihniyet ancak tek parti faşizmi özentisi olabilir"

Muhalefet cenahı hizmet yarışında bizimle boy ölçüşemeyeceğini bildiği için her zaman yalan ve iftira silahına sarıldı. Sadece bu kadarla kalsalar hem söylemimizle hem hukuk önünde ağızlarının payını verir yerlerine oturturuz. Ancak siyasi ihtirasları uğruna ülkemizin 1970 ve 1990'lı yıllarda yaşadığı sıkıntıların sebebi olan sosyal fay hatlarını da kaşımaktan çekinmemeleri, bizi milletimizin geleceği adına endişelendiriyor. İnsanımızı sınıflara bölmeye ve bunların arasında astlık üstlük ilişkisi kurmaya kalkan zihniyet, ancak tek parti faşizmi özentisi olabilir. Çünkü bu ülkenin insanları sadece o dönemde böyle bir zillete maruz kalmıştır. Milletimiz Demokrat Parti'yi ve Menderes'i işte bu faşist zihniyeti yerle yeksan eden devrimi başlattığı için hala kalbinin en mutena köşesinde yaşatıyor. Aynı şekilde Özal'ı da bu yolu takip ettiği için adı her geçtiğinde hayırla yad ediyor. AK Parti'nin belediyelerde 30 yıla yaklaşan, hükümette 21 yılı geride bırakan iktidarının gerisindeki sırrı arayanların ilk bakacağı yer de burası olmalıdır.

"Vatandaşlarımızın hükümetten de belediyelerden de beklenti seviyeleri çok değişti"