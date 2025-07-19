Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS sonuçlarına ilişkin paylaşım

YKS 2025 maratonu büyük bir heyecanla sona erdi...

Bu sabah itibarıyla ise, sınav sonuçları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi hesabı üzerinden açıklandı.

TERCİH DÖNEMİ YAKLAŞIYOR

Bazı üniversite adayları, merakla beklenen sonuçlara sevinirken, bazısı ise daha çok çalışmamanın pişmanlığını yaşadı.

Üniversite tercih dönemine ise günler kaldı.

"BAŞARILI BİR ÖĞRENİM HAYATI TEMENNİ EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sonuçların öğrencilere hayırlı olmasını dilediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi: