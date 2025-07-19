YKS açıklandı: Tercih döneminde neler yapılmalı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ve 2,5 milyondan fazla adayın katıldığı 2025 YKS sınavı sonuçları açıklandı.

Milyonlarca üniversite adayı, TYT, AYT ve YDT sınavlarına girdi ve heyecanla bekledikleri sonuçlara bu sabah itibarıyla ÖSYM'nin resmi sitesi (sınav sonuçları için tıklayınız) üzerinden ulaştı.

TERCİH DÖNEMİNE GÜNLER KALDI

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler, üniversite tercihlerinde yapılması gerekenlere döndü.

ÖSYM'nin 2025 takvimine göre, adayların tercih işlemleri 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Peki bu önemli süreçte neler yapılmalı?

İşte üniversite tercih dönemlerinde dikkat edilmesi gerekenler:

YKS Tercih Kılavuzunu Dikkatlice İnceleyin

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan YKS tercih ve yerleştirme kılavuzu (YKS KILAVUZU) dikkatle incelenmeli.

Adayların, tercih yapmadan önce kılavuzu okuyarak üniversitelerin ve bölümlerin geniş incelemeleri büyük önem taşıyor.

YÖK Atlas'ı Kullanarak Bilgi Toplayın

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlık kadar tercih sürecinde de bir planlama yapılması gerekmektedir.

YÖK Atlas, geçmişteki taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileriyle adaylara rehberlik eden en önemli araçlardan biri.

Adaylar, YÖK Atlas üzerinden istedikleri bölüm ve üniversiteleri filtreleyerek kendilerine uygun seçenekleri seçebilirler.

Ayrıca 'Net Sihirbazı', 'Meslek Atlası' gibi araçlar, hangi bölümün hangi kariyer yollarına uygun olduğunu öğrenmek için faydalı olacaktır.

Tercih Listesini Dengeli Oluşturun

Tercih listesini hazırlarken adayların başarı sıralamalarını ve puan türlerini kaydetmeleri gerekiyor.

Uzmanlar, tercih listesi şu üç kategoriye yerleştirerek bilgiyi öneriyor:

İdeal Seçenekler: Başarı sıralamanızın biraz üzerinde olan, ulaşılması zor ancak istenen bölümler.

Gerçekçi Seçenekler: Sıralamanıza uygun, çıkış ihtimalinizin yüksek olduğu bölümler.

Garanti Seçenekler: Sıralamanızın altında kalan, yerleştirme olasılığınızın neredeyse kesin olduğu bölümler. Tercih listesinin esnekliğini arttırır, yerleşme süresini arttırır. Bu süreçte adayların en fazla 24 tercih yapma hakkı olacak.

Rehberlik Desteği Alın

Tercih dönemi, adaylar için stresli bir süreç olabilir.

Bu nedenle okul rehberi uygulamalarından, eğitim danışmanlarından veya deneyimli kişilerden destek almak faydalı olacaktır.

Tercihlerinizi Son Güne Bırakmayın

ÖSYM'nin devamı halinde, tercihler 30 Temmuz-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında resmi site üzerinden TC Kimlik Numarası ve şifreyle yapılacaktır.

Tercih süresi boyunca listeyi güncellemek mümkün olsa da, son gün yaşanan sistem yoğunluğu veya teknik sorunlar nedeniyle işlemler aksayabilir.

Bu nedenle, tercihlerinizi erken tamamlayarak onaylamanız ve tercih listenizin ortaya çıkmasını öneriliyor.

Ek Yerleştirme ve Diğer Seçenekleri Unutmayın

İlk yerleştirme sonucunda herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme süresi bir fırsat sunuyor.

Boş kalan kontenjanlar için ÖSYM tarafından duyurulacak ek tercih tarihlerini takip etmek önemli.