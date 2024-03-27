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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehir şehir gezerek yerel seçimler için mitingler düzenliyor.

Gittiği her ilde büyük bir coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan için alanlar pankartlarla süsleniyor.

Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine binlerce vatandaşın akın ettiği mitinglerde, ortaya eşsiz görüntüler çıkıyor.

İlk durak Diyarbakır

Bu kapsamda Erdoğan'ın bugünkü ilk durağı Diyarbakır oldu.

Saatler öncesinden Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlenen miting alanını dolduran vatandaşlar, Erdoğan'ı bekledi.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alana geldi.

"Bugün 70 bin kişi alanda"

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, sözlerine şöyle başladı:

Sordum, bugün katılım ne kadar diye... Bugün 70 bin kişi alanda. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Bölgede İslam'a kapılarını açan Diyarbakır ile aynı mensuba sahip olmaktan gurur duyuyorum. Allah'ın izniyle, bu kardeşliği çıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.