Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 15 bin öğretmen atama programı konuşması

Erdoğan, "Bütçelerde en yüksek payı eğitime ayırdık. Genç ve dinamik bir öğretmen kadrosuna sahibiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin öğretmen atama programına katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınına işaret ederek, "Çocuklarımızın okul ortamından uzaklaşmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz." dedi.

"EĞİTİM ORDUMUZU DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Yeni atamalarla "eğitim ordusunu" daha da güçlendireceklerini belirten Erdoğan, AK Parti döneminde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesindeki artışa da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

"Yapılacak kura çekimiyle 15 bin genç kardeşimiz öğretmenlik mesleğine ilk adımını atacak. Atamasını gerçekleştireceğimiz her bir öğretmenimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bugün ataması yapılacak 15 bin yeni öğretmenimizin katımıyla eğitim-öğretim ordumuzu daha da güçlendireceğiz.

"ELBETTE BAZI SIKINTILARLA VE ENGELLEMELERLE KARŞILAŞTIK"

Evlatlarımızın eğitimlerinin kesintiye uğramaması konusundaki kararlılığımızı ifade ediyoruz. Öğretmenler ile öğrencilerin ayrı kalmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ilk dönemini salgına rağmen son derece başarılı bir şekilde tamamladık.

YÜZ YÜZE EĞİTİM VURGUSU

Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından takdir ile karşılandığını görüyoruz. Sizlerin çabalarıyla da ikinci dönemi de kesintisiz şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum.



Son 100 yılın en ciddi krizi olarak nitelenen bu salgın sürecinde elbette bazı sıkıntılar, zorluklar ve engellemelerle karşılaştık. Kimi çevrelerin haksız, mesnetsiz, abartılı eleştirilerine maruz kaldık. Hayal mahsülü bilgilerle sosyal medyayı da kullanarak insanımızı yanlış yönlendirmenin peşinde oldular.

"O KÖTÜ MANZARALARA SON VERDİK"



Öğretmen yokluğu sebebiyle 40-50 öğrencinin aynı sınıfta ders işlediği o kötü manzaralara son verdik.

Bütçelerde en yüksek payı eğitime ayırdık. 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesi 7,5 milyar lirayken, şimdi 274 milyar lirayı aştı. Derslik sayımızı ise 343 binden 607 bin seviyesine taşıyarak ülkemizin dört bir yanını modern eğitim kurumlarıyla donattık.

"GENÇ VE DİNAMİK ÖĞRETMEN KADROSUNA SAHİBİZ"

Öğretmenlerimize en geniş imkanları sağlamak için çaba harcadık. Son 2 yılda 77 bin 572 genç öğretmenimizi okulları ve öğrencileriyle buluşturma başarısı gösterdik. Mevcut öğretmenlerimizin yüzde 73'ü bizim hükümetlerimiz döneminde atandı. Yüzde 60'ı 40 yaş altı genç ve dinamik bir öğretmen kadrosuna sahibiz. Öğretmen atamaları sayesinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD rakamlarını yakaladık.

"ÖĞRETMENLER İÇİN ZORUNLU DERS SAATİNİN EN DÜŞÜK OLDUĞU ÜLKE TÜRKİYE"

Öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesinde mesafe kat ettik. AB'nin hazırladığı 'Avrupa'da Öğretmenler' Raporu'na göre öğretmenler için zorunlu ders saatinin en düşük olduğu ülke Türkiye.

Çocuklarımızın eğitime erişimini kolaylaştırmak için attığımız adımlardan birisi de ders kitaplarının ücretsiz dağıtımıdır. Şimdiye kadar 4 milyar adede yakın ders kitabını öğrencilerimize dağıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yardımcı kaynak kitaplarını da öğrencilerimize ulaştırmaya başladık."