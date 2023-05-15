Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2012 yılında attığı tweet seçim sonrası yeniden dolaşımda Daha önce defalarca kez kaybetmesine rağmen yine seçmenin karşısına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, resmi olmayan sonuçlara göre yenildi. Kılıçdaroğlu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012 yılında attığı tweet yeniden gündeme geldi.

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Dün Türkiye için tarihi bir gündü…

21 yıldır ülkenin başında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir seçimde daha karşı karşıya geldi…

Daha önce 10 kez yenilgi yüzü gören Kılıçdaroğlu, resmi olmayan sonuçlara göre 11’inci kez kaybetti.

"CHP’nin başında bu beyefendi olduğu sürece..."

Erdoğan’a karşı hiçbir başarı elde edememesine rağmen ısrarla aday olan, bu kararı çevresindeki çoğu kişi tarafından da eleştirilen Kılıçdaroğlu, mağlubiyetlere doymadı.

CHP’li isim ile ilgili 2012 yılında atılan bir tweet ise seçim sonrası yeniden dolaşıma girdi.

O dönem Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı olan Erdoğan’ın, yaptığı bir paylaşımda “CHP’nin başında bu beyefendi olduğu sürece ben de halimize hamdediyorum. İşimiz kolay.” diye yazdı.

Yine yenildi

Bu tweet’ten 2 yıl sonra yani 2014’te Erdoğan, Cumhurbaşkanı oldu.

O yıldan bu yana da Türkiye’nin başında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden karşısında Kılıçdaroğlu’nu gördü.

Ancak sonuç yine değişmedi.