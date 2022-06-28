Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları Beylikova’da heyecan oluşturdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kabine toplantısı ardından Eskişehir’in Beylikova ilçesinde Çin’den sonraki en büyük nadir element rezervini duyurması, ilçede büyük bir heyecan oluşturdu.

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’deki maden zenginlikleri konusunda atılan adımların kararlılıkla ve hız kazanarak devam edeceğini vurgulamıştı.

Erdoğan, enerji yatırımları ile ilgili konuşmasında, "Ülkemizin önemli nadir element sahalarından Eskişehir Beylikova, dünyanın Çin’den sonraki ikinci büyük rezerv alanıdır ve burada ilk etapta yıllık bin 200 ton cevher işleyecek bir üretim tesisi kuruyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamaların ardından ise ilçede büyük heyecan oluştu. Türkiye’nin enerji gelişiminde ilçelerinin de katkısının olacağını öğrenen halkın gündemi, kurulacak olan tesis oldu.

"Beylikova, dünyanın tanıdığı bir maden ilçesi olma yolunda ilerliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından ilçe halkında büyük bir heyecanın oluştuğunu belirten Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, mutluluğunu dile getirdi.

Beylikova’nın tarım ve hayvancılık harici maden ilçesi olma yolunda ilerlediğini belirten Alp, "İlçe olarak heyecanlıyız, sadece ilçe olarak değil Eskişehir ve Türkiye için de çok önemli. Biliyorsunuz nadir toprak elementleri, dünyada az bulunan toprak elementleridir. Yıllardan beri ilçemizde olduğu biliniyordu. Belki 70-80 seneden beri bu madenlerin ilçemizde olduğu biliniyordu ama maalesef ‘Rezerv yeterli değil’, ‘Dünya piyasası kurtarmıyor’ gibi nedenlerle ya da dış ülkelerin bu madenin geleceğin madeni olmasıyla ilgili sıkıntıları vardı. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız, 2053 hedeflerinde geleceğin madenini bütün dünyaya duyurdu." dedi.





"İlçemizde büyük heyecan oluşturdu"

Alp konuşmasının devamında, "Aslında 10 seneden beri Beylikovamızda çok ciddi sondaj çalışmalarıyla maden rezervleri tespit ediliyordu. Bu çalışmalarda rezervin çok yüksek ve kaliteli olduğu ortaya çıkmıştı. Şu an geldiğimiz aşamada pilot tesisin inşaat çalışmaları tamamlandı. Artık üretim aşamasına yaklaştığımızda Cumhurbaşkanımız, bütün Türkiye’ye ve dünyaya duyurdu. Bu tüm ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de büyük bir heyecan oluşturdu.

"Artık ilçemizde her şey farklı olacak"



2053 hedeflerinde geleceğin madeni ülkemizin hedefler doğrultusunda ilerlediğimizi gösteriyor. Biz böyle bir madenin ilçemizde olmasından çok mutluyuz. İnşallah Beylikova artık sadece tarım ve hayvancılık ilçesinden çıkıp dünyanın tanıdığı bir maden ilçesi olma yolunda ilerliyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımıza ve burada emeği geçen maden işletmelerine teşekkür ediyorum. Artık ilçemizde her şey farklı olacak." ifadelerini kullandı.

"İnşallah vatana millete hayırlı olur"

İHA'nın haberine göre, Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yaşayan Recep Arslan ise "Çok değerli bir madenimiz bulundu. İnşallah vatana millete hayırlı olur. İşsiz gençlerimize iş sahası açılıyor. İlk etapta bin 500 kişi alınacağını söylüyorlar. İnşallah iyi olur. Temennimiz bu. En büyük rezervin Çin’den sonra Türkiye’de olduğu kesinleşti. Yakında da çıkarılacağı söyleniyor." dedi.







