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Haber Merkezi

AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli başlıkları değerlendirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından sokağa çıkan marjinal grupların eylemlerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sert eleştirilerde bulundu.

Eski Türkiye manzaralarını hatırlatan Erdoğan bazı örnekler verdi.

1960'lı yıllarda sol grupların lideri olarak tanınan Deniz Gezmiş'i 'banka soyguncusu' ifadesiyle tanımlayan Cumhurbaşkanı, Gezmiş'i ve Gezi eylemleri sırasında sokakları ateşe veren 'çapulcuları' CHP'nin nasıl sahiplendiğinin altını çizdi.

Devleti ve Türk milletinin değerlerini ayaklar altına alan tüm olayları CHP'nin sahiplendiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, son sokak olaylarında yine aynı şeylerin yaşandığını belirtti.

"ÇAPULCULARA ÇİÇEK ÇOCUKLAR DEDİNİZ"

Camilerde içki içen, mezar taşlarına zarar veren ve polislere saldıran grupların saygısızlıklarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Bu siyaset tüccarlarına şunu söylemek mecburiyetindeyim.

Daha düne kadar millete küfür eden kişileri protokolde baş köşeye oturtan siz değil miydiniz?

14-28 Mayıs seçimleri öncesinde ağzı bozuk tipleri kahramanlaştıran siz değil miydiniz?

Gezi olaylarında çapulculara çiçek çocuklar diyerek sahip çıkan siz değil miydiniz?

"BANKA SOYGUNCULARINI ROL MODEL GÖSTEREN SİZ DEĞİL MİSİNİZ?"

Banka soyguncusu eşkıyaları, yıllarca gençlere rol model olarak sunan siz değil miydiniz?

Mehmet Selim Kiraz savcımızın katillerini övenlere kucak açan siz değil miydiniz?

AK Parti’ye oy veren herkesin imha edilmesi gerektiğini söyleyebilecek kadar sefalet çukuruna batmış alçaklara akıl hocalığı yapan siz değil miydiniz?

"BU MİLLETİ SİZ BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜNÜZ"

Kusura bakmayın pazartesi akşamı yaşanan namussuzluğu zehirli dilinizle siz hazırladınız.

Siyasete nefret söylemlerini siz soktunuz. Bu milletin fertlerini yıllarca birbirine siz düşürdünüz."

DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri solonu adeta ayağa kaldırdı.

Coşkuyu bir anda artıran konuşam AK Parti grubunda dakikalarca ayakta alkışlandı.