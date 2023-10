Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı konuşması

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan konuşmasına, "Milletimizin takdiriyle 14 Mayıs seçiminde AK Parti listelerinden milletvekili olarak seçilen siz kardeşlerimin her birini bir kez daha tebrik ediyorum." diyerek başladı.

Hayat pahalılığına karşı izledikleri yol haritasından bahseden Erdoğan, "İnsanımızın canının en çok yakan konu hiç şüphesiz hayat pahalılığıdır." dedi.

"Sıkıntıların üstesinden gelecek bir program uyguluyoruz"

Her ülkenin kendi gerçeklerine göre farklı seviyelerde seyreden enflasyondaki yüksek oranlı artışlar olduğunu ve bu meselenin tüm dünyanın sorunu haline geldiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Demokrasinin gücünü tüm dünyaya gösterdik"

Türkiye'nin, 14 Mayıs 1950'den sonra 14 Mayıs 2023'te, tam da Cumhuriyet'in kuruluşunun ilk asrını tamamlarken, bir kez daha demokrasinin gücünü tüm dünyaya gösterdiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Bedelini 2024 Mart seçimlerinde de ödeyecekler"

İnşallah Türkiye Yüzyılı destanını beraberce yazacak ve gelecek nesillere armağan edeceğiz. Ülkesinin ve milletinin bekası, istiklali ve istikbali uğrunda verdiğimiz mücadele katılmak isteyen herkese Cumhur İttifakı'nın kapısının, ortaklarımızın da rızası şartıyla açık olduğunu belirtmek isterim. Kuruluşumuzdan bu yana girdiğimiz her seçimde olduğu gibi 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde de oylarıyla, dualarıyla, destekleriyle yanımızda olan milletimize, dünyanın dört bir yanındaki tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bilhassa deprem bölgesindeki kardeşlerimizin sırf sandıktaki tercihlerinden dolayı maruz kaldıkları alçakça hakaretler karşısında sergilediği vakur tavrı asla unutmayacağız. Kendilerinden başka kimseye tahammülü olmayan faşist zihniyet, bu son hezeyanının bedelini mayıs seçimlerinde olduğu gibi, inşallah 2024 Mart mahalli idareler seçimlerinde de ödeyecektir.

"Suçu hâlâ millete yüklemeye kalkıyorlar"

"Koltuk kavgalarını, kirli pazarlıkları görüyoruz"

Seçimden sonra olup bitenleri, verilen koltuk kavgalarını, yapılan kirli pazarlıkları hep birlikte görüyoruz. Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin. Biz beşeri planda milletin gücünden daha büyük güç görmedik, tanımadık, bilmiyoruz.



AK Parti'nin 3 Kasım 2002'den 14-28 Mayıs 2023'e kadar girdiği her seçimde bu hakikati bizzat yaşadık. Vesayetle ve terörle mücadelemizden 15 Temmuz şanlı direnişimize kadar maruz kaldığımız her saldırıda buy hakikati tecrübe ettik.



AK Parti'nin gücü milletimizle olan gönül bağımızın gücü kadardır. Bu bağı ne kadar kuvvetli tutarsak, sandıkta o derece yenilmez oluruz. Zayıflattığımızda ise kendi elimizde kendi hazin akıbetimizi hazırlamış oluruz.



Genel merkezimizle, kadın ve gençlik kollarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, il ve ilçe teşkilatlarımızla, üyelerimizle bu gerçeği bir an bile aklımızdan çıkarmadan çalışmalarımızı yürüteceğiz.



Aksi takdirde, yolunu şaşırıp bizden uzağa düşenlere ve onların sığındığı tek parti faşizminin temsilci olan partiye benzeriz. Allah sadece bizi değil, herkesi böyle bir kabusun içine düşmekten korusun.