Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Atatürk'ü Anma Töreni konuşması

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere yazdığı mektuba tepki gösterdi. Törendeki konuşmasında Erdoğan, "Gazi hayatta olsaydı emin olun bunları o partiden sopayla kovalardı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma töreninde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında, Türkiye'nin güvenlik ve ekonomi üzerinden karşı karşıya kaldığı saldırıları hatırlattı.

"GAZİ BUNLARI O PARTİDEN SOPAYLA KOVALARDI"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yabancı büyükelçilere şikayet ettiğini anımsatan Erdoğan, "Şayet inanın, Gazi hayatta olsaydı emin olun bunları o partiden sopayla kovalardı. Gerçi bu partinin mevcut yapısı içinde Atatürk o partinin kapısından içeri sokulur muydu, onu da bilmiyoruz." dedi.

"Türkiye bunca güvenlik krizi yaşadı. Terör örgütleri saldırdı, sınırları kuşatılmaya çalışıldı, ekonomik tuzaklara maruz kaldı." diyen Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"BATI'NIN BÜYÜKELÇİLERİNE BİZİ ŞİKAYET EDENLERDEN BİR ŞEY OLUR MU"

"Düşünün. Bizi gidip Avrupa'ya şikayet edenlerden bir şey olur mu? Batı'nın büyükelçilerine bizi şikayet edenlerden bir şey olur mu? Mektup yazıp, onlara teslim edenlerden bir şey olur mu? Her şeyi bir kenara bıraktık. Sadece son günlerde yaşananlar bile bu çarpıklığın hangi boyutlara vardığını göstermeye yeterlidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk yaşasaydı bunları sopayla kovalardı ViDEO

"TÜRKİYE'NİN ÇIKARINI KORUMAK ADINA MEKTUP YAZDIĞINI GÖRMEDİK"

Güya Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin başındaki zatın, bunların hiçbiri için yabancı büyükelçilere Türkiye'nin çıkarını korumak adına mektup yazdığını, hatta ima yollu bir cümle kurduğunu görmedik, duymadık.

"BU FAŞİST ZİHNİYET, MİLLETİMİZDEN HAKETTİĞİ DERSİ ALACAKTIR"

Ama ülkenin en büyük yatırımını engellemek için tamamı yanlış, tamamı yalan ifadelerle kendi iş insanlarımızı tehdit ediyor, yetmiyor yabancılara mektup yazıp Türkiye'ye karşı ittifak çağrısı yapıyor. İktidarın hayalini kurmakla bile böylesine küstahlaşan, nobranlaşan, kibirden yanlarına varılmayan, her kesimi tehdit eden, gavurun kılıcını çalmaktan başka iş bilmeyen bu faşist zihniyet, milletimizden hakettiği dersi mutlaka alacaktır.

Biz ise Atatürk'ün ülkeyi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda hangi yatırım yapılması gerekiyorsa yapmayı, hangi adım atılması gerekiyorsa atmayı, kiminle mücadele edilmesi gerekiyorsa mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hani siz Kemalisttiniz ViDEO

Erdoğan, konuşmasının diğer bölümünde şunları söyledi:

"AMACIMIZ, CUMHURİYETİMİZİ MİLLETİMİZİN HAYALLERİNE UYGUN SEVİYEYE ÇIKARMAKTIR"

"Kurucu kadro başta olmak üzere TBMM'nin toplandığı ilk günden bugüne Cumhuriyet'in ayakta kalması, büyümesi, gelişmesi için gayret gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum. Amacımız, Cumhuriyetimizi kuruluşunun 100'üncü yılında ecdadımızın mirasına layık, milletimizin hayallerine uygun seviyeye çıkarmaktır.

"HEDEFLERİMİZE YAKLAŞIYORUZ"

İlhamımızı Malazgirt'ten, Söğüt'te dikilen ulu çınlardan, İstanbul'un fethinden ve İstiklal Harbimizden alarak aydınlık geleceğe yürüyoruz. Mücadeleden vazgeçmeyen bir ülke olarak hedeflerimize yaklaşıyoruz.

Bugünkü toplantımızı gerçekleştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın eski ve yeni hali, AKM'nin eski ve yeni hali ülkemizin nereden geleye geldiğinin sembolleridir. CSO'nun eski binasının restorasyonu ile kurumumuzun yeni binasının hayırlı olmasını diliyoruz.



ATATÜRK'ÜN VERDİĞİ MÜCADELEYİ ANLATTI



Atatürk'ün anmak elbette önemli ama aslolan Atatürk'ün mücadelesinin izini sürerek gerisindeki sebebi doğru tespit ederek anlamaktır. Askerlik hayatı boyunca görevde bulunduğu yerler ile, ülkemizin faaliyette bulunduğu yerlerin karşılaştırmasını yapmak istiyorum.

Mustafa Kemal yüzbaşı rütbesiyle Şam'daki 5'inci orduda göreve başladı. 1907'de Makedonya'ya, ardından 1908'de Trablus'ta ilk görevine gitti. Büyük savaş öncesi Avrupa'da tespitlerde bulunmak üzere Fransa, İsviçre, Belçika ve Hollanda'yı kapsayan bir gezi yaptı. İtalya'nın Libya'ya saldırması üzerine 1911'de Trablus'a giderek gözünden ve kolundan yaralandığı tarihi bir mücadele yürüttü.

1. Dünya Savaşı arifesinde Tekirdağ'da 19'uncu Tümen komutanlığına ardından 57'nci alayla destan yazdığı Çanakkale'ye geçti. 1915 sonunda İstanbul'a döndü. 16'ncı kolordu komutanlığında Halep üzerinden Diyarbakır'a geçerek Muş ve Bitlis'i Rus işgalinden kurtardı. 2. Ordu'daki görevinden istifa ederek 1917 sonunda İstanbul'a döndü.

Vahdettin'in Almanya seyahatine eşlik ederken, kendisini tanıma imkanı buldu. 1918 Mayıs'ında Viyana'da tedavi gördü. Vahdettin'in tahta çıkmasıyla 1918'in Ağustos'unda Nablus'a geçti. Sonra Halep'e çekildi. Mondros Anlaşmasıyla Yıldırım Orduları görevine getirildi. Daha sonra İstanbul'a geri döndü.

"GAZİ'NİN İSTİKAMETİ BUDUR"

Yaptığı istişareler sonucunda Anadolu'ya geçerek Milli Mücadele'yi başlatmaktan başka bir çare kalmadığını gördü. Samsun'a doğru yola çıktı. Cumhuriyetin ilanıyla taçlanan Milli Mücadele'nin bu safhası da tamamlayıcı olarak karşımıza çıkmaktadır. Nutuk'ta Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte üç hedef belirtildi. Yurdumuzu mamur ve medeni seviyelere çıkaracağız. Milletimizi Refah ve kaynaklara sahip kılacağız, milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesi üstüne çıkaracağız.

Gazi'nin istikameti budur. Milli iradenin üstünlüğü temeli üzerine bina edilen devletimizin 2000 yıllık devlet silsilemizin devamı olduğu asla unutulmamıştır. Milletimiz her tökezlemenin ardından devletine sahip çıkarak, Cumhuriyet'in ilelebet yaşatılacağını göstermiştir.



Gazi Mustafa Kemal'in askerlik hayatı boyunca görev yaptığı yerler ve verdiği mücadeleyle Cumhuriyet'le ulaşmak istediği hedefler eminim sizlere de tanıdık gelmiştir.

"MUSTAFA KEMAL LİBYA'DA, SURİYE'DE KAFKASYA SINIRLARIMIZDA"

Dikkat edilirse Mustafa Kemal Libya'da, Mustafa Kemal Suriye'de, Mustafa Kemal Çanakkale'de, Mustafa Kemal Kafkasya sınırlarımızda, Mustafa Kemal Anadolu'nun her karış toprağında...

"HANİ SİZ ATATÜRK'ÜN YOLUNDAN GİDİYORDUNUZ"

Hani bize diyorlar ya 'Azerbaycan'da ne işin var?', 'Suriye'de ne işin var?', 'Libya'da ne işin var?' Hani siz Kemalisttiniz. Hani siz Atatürk'ün yolundan gidiyordunuz. Dürüst değiller. İşte biz, bu millet nerede ne yapılması gerektiğini gayet iyi biliyor ve yapılması gereken, atılması gereken adımı da vakti saati geldiğinde atıyor.

"MUSTAFA KEMAL, AVRUPA'YI VE DÜNYAYI YAKINDAN TAKİP ETMİŞTİR"

Mustafa Kemal, milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinin gerektirdiği her yerde bilfiil savaşmış, mücadele etmiştir. Bununla kalmamış, gelişmelerin arkasından değil, önünden gitmek için Avrupa'yı ve dünyayı yakından takip etmiştir.

"TÜRKİYE'NİN YOL HARİTASIDIR"

Şimdi biz New York'ta Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında Türkevi inşa ettik. Niçin ettiniz diyenler çıkabilir. Orada adeta birilerine de mesajımızı en güzel şekilde verdik. Gazi Mustafa Kemal'in bu serencamı bugünkü Türkiye'nin de yol haritasıdır.

"GAZİ'NİN MİRASINA SAHİP ÇIKAN BİRİSİ VARSA O DA BİZİZ"

Türkiye bugün de Suriye'dedir. Türkiye bugün de Libya'dadır. Türkiye bugün de Kafkaslar'dadır. Türkiye bugün de Avrupa'da ve dünyada öncü bir diplomatik mücadele yürütmektedir. Eğer bu ülkede Gazi'nin bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa o da biziz."







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