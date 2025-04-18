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Haber Merkezi

İstanbul'da Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Burada katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail katliamlarını sert bir dille eleştirdi.

"İsrail başıboş bir terör devletidir" diyen Erdoğan, Filistinlilerin bölgenin gerçek sahipleri olduğunun altını çizdi.

"YORULMADAN MÜCADELEYİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Erdoğan, "Bu vesileyle şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum: İki devletli çözümün alternatifi yoktur. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kuruluncaya dek yılmadan, yorulmadan mücadeleyi devam ettireceğiz. Şunun da bilinmesini isterim. Hangi ambalajlara sarılırsa sarılsın, Filistinlileri binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan sürgün edecek hiçbir teklifin bizce kıymetiharbiyesi yoktur." dedi.

"GAZZE GAZZELİLERİNDİR"

"Unutmayın, Gazze Gazzelilerindir!" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Filistin Filistin halkınındır! Filistin Filistinlilerindir! Milyonlarca Filistinli mülteci anahtarlarını sakladıkları evlerine dönmeyi beklerken yeni göçlere, yeni tehcirlere asla tahammülümüz olamaz.



Biz, Filistinli kardeşlerimizin kendi özyurtlarında özgürce, diğer inançlarla barış içinde yaşamaları için elimizden gelen desteği vereceğiz. Tek başımıza kalsak da Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu etkili cümleleri salonu adeta coşturdu. Bir anda ayağa kalkan konuklar, dakikalarca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini alkışladı.