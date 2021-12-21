Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği 'kambiyo rejimi' nedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada birkaç kez ''Kambiyo rejimi'' ifadesini kullandı. Peki kambiyo rejimi nedir, ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Kambiyo rejimi türü tartışmalar açarak ülkesini ve milletini sırtından hançerlemeye çalışanların hangi sinsilikler peşinde koştuklarının farkındayız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır." dedi.

Bunun üzerine vatandaşlar, kambiyo rejimi hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki kambiyo rejimi nedir, ne anlama gelir? İşte kambiyo rejiminin anlamı...

KAMBİYO NEDİR, NE DEMEK?

Para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemine kambiyo adı verilmektedir. Yani kambiyo para alım ve satımı ile ilgili işlemlere verilen addır.

Kambiyo senedi ise kıymetli evrakların bütün özelliklerini taşıyan ve kıymetli evrak için yukarıda yapılan açıklamaların tamamını içeren ve uygulamada en yaygın kullanılan evrak çeşididir.

İktisat literatüründe "döviz", "efektif" anlamlarında da kullanılan kambiyo, kanunen emre yazılı olarak düzenlenen, içerdikleri hak bakımından mutlaka bir para alacağını konu edinen, ekonomik alanda çok işlem ve etki gören önemlerine binaen Türk Ticaret Kanunu'nda özel olarak düzenlenmiştir.

Ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi için kambiyo hukukunun birleştirilmesi gerekmiştir. Bu amaçla, 7 Haziran 1930'da İsviçre Cenevre'de üç sözleşme kabul edilmiş, bu sözleşmeler 1 Ocak 1934'te yürürlüğe girmiştir.

Türkiye de 1957 yılında, Ticaret Kanunu sayesinde bu sözleşmelere taraf olmuştur. Türk Ticaret Kanunu'nda "kambiyo senetleri" terimi altında poliçe, emre muharrer senet ya da bono ve çek örnek olarak verilmektedir. Türkçe jargonda "ticari senet" olarak da geçebilmektedir.

KAMBİYO REJİMİ NEDİR?

Kambiyo rejmi, bir ülkenin dış ticareti ile ilgili yapılan ödeme ve tahsilat işlemleri ile genel döviz giriş ve çıkışlarına ilişkin olarak uygulanan kur politikalarıdır.