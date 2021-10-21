Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birinci Su Şurası konuşması

Su kaynaklarının korunmasının önemine vurgu yapan Erdoğan, "Geleceğimizin parmaklarımızın arasından akıp gitmesine izin vermemek için tedbirlerimizi aldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Su Şurası'na canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"TÜRKİYE SU ZENGİNİ BİR ÜLKE DEĞİL"

"Seller, orman yangınları su kaynaklarını kalite ve miktar yönünden etkiliyor. Gıdanın kaynağı olan tarım sektörü suyumuzun yüzde 70'ten fazlasını tüketiyor. Kuraklıktan en çok tarımıın etkilenmesi de gıda güvenliğimizi tehdit ediyor.

Her fırsatta altını çizdiğimiz gibi, Türkiye su zengini bir ülke değildir. Bilimsel çalışmaları, halen kişi başına yıllık 1340 metreküp olan kullanılabilir su miktarımızın 1116 metreküpe düşeceğini işaret ediyor.

"SU POTANSİYELİMİZİN DAHA DA AZALACAĞINI GÖSTERİYOR"

Ortalama yağış miktarımız da dünya ortalamasının altındadır. İklim değişikliği senaryolarında ülkemizin güney kesimlerinde kış yağışlarının yüzde 50 ila yüzde 20, yaz yağışlarının da yüzde 10 ila yüzde 40 arasında azalabileceği öngörülmektedir. Bu tablo, zaten çok zengin olmadığımız kullanılabilir su potansiyelimizin ilerleyen zamanlarda daha da azalacağını gösteriyor.

"TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK"



Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir. Ülke olarak suyumuzun, yani geleceğimizin parmaklarımızın arasından akıp gitmesine izin vermemek için tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz.

Geçtiğimiz 9 yılda yaptığımız çalışmalarla tarımı ve suyu popülist yaklaşımlardan uzak; gerçekçi ve planlı programlı politikalarla sağlam bir zemine oturttuk. Medeniyetimizin hayat kaynağı olduğunun bilinciyle suyu verimli kullanan, doğru yöneten ve su gibi aziz milletimizle en iyi şekilde buluşturan projelere ağırlık verdik.

YAPILAN PROJELERİ ANLATTI

Su alanında bugünkü rakamlarla toplam 284 milyar liralık yatırım yaparak 8 bin 696 tesisi hizmete açtık. Soın 19 yılda inşa edilen ve Cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla olan 600 barajımızda toplam 45 milyar metreküp su depoladık. Böylece toplamda depolanabilen su miktarımızı 180 milyar metreküpe çıkardık.

Aynı dönemde yaklaşık 20 milyon dekar alanı sulamaya açarak sulanan tarım alanını 67 milyon dekara ulaştırdık. Tamamladığımız 1457 tesisle bereketli Anadolu topraklarını modern sulama sistemlerine kavuşturduk. Sulamaya açılan alanlardan yılda 60 milyar lira zirai gelir artışı sağlayarak hem üreticimize hem de ekonomimize önemli bir kazanç temin ettik.

Kullanılmış suların arıtılarak tarım başta olmak üzere yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarımıza hız verdik. Toplulaştırmada bugüne kadar 253 adet projeyle 5 milyon hektar arazideki işlemleri tamamladık.

"589 HİDROELEKTRİK SANTRALİNİ HİZMETE ALDIK"

Halen 3,4 milyon hektar alanda çalışmalar devam ediyor. Bu sayede su kullanımını ve üretim girdilerini azaltarak verimin artmasına katkı sağladık. Yerli ve temiz enerji kaynaklarımızı harekete geçirmek için 589 adet hidroelektrik santralini hizmete aldık.

Şehirlerimizde içme suyu sıkıntısını yaşanmasın diye 81 İl İçme Suyu Eylem Planı'nı açıkladık. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sayesinde 41 milyon vatandaşımıza yıllık 2,7 milyar metreküp içme ve kullanma suyu temin ettik. Şayet bu yatırımlar yapılmasaydı, şu kurak dönemde 44 ilimiz 2020 ve 2021 yıllarında kısmen veya tamamen susuz kalma riskiyle karşı karşıya kalacaktı.

"AFRİKA'DA ÖNEMLİ SU YATIRIMLARI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Ülke genelinde devam eden 90 adet içme suyu projesiyle 18 milyon nüfusu daha yıllık ilave 1,8 milyar metreküp içme suyuna kavuşturacağız. Mevcut 10 bin 109 taşkın koruma tesisimizin yarısı son 19 yılda hizmete alınarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği sağlandı, tarım arazilerimizi taşkın zararlarından koruduk.

Sadece ülkemizle kalmadık. Afrika'da da önemli su yatırımları gerçekleştirdik. Afrika'da bugüne kadar açtığımız 512 adet sondaj kuyusuyla 2 milyona yakın insanı temiz içme ve kullanma suyuyla buluşturduk.

"SU KAYNAKLARI ÜZERİNDEKİ BASKI ARTACAK"

"Önümüzdeki yüzyılın en stratejik değeri olan su kaynakları üzerindeki baskı her geçen yıl daha da artacaktır.

"ADİL SU TARİFELERİ UYGULANACAK"

Suyun tasarruflu kullanımını hedefleyen kademeli tarifelerle düşük gelirli hane gruplarını gözeten sosyal ve adil su tarifeleri uygulanacaktır."