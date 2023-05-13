Türkiye'nin kaderi yarın yapılacak olan seçimlerde belli olacak.
Bir taraf da ülkeye 20 yıldır yapılamayanları yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diğer taraf da Kandil'in partisi HDP'nin de desteklediği Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ülke yönetimine sahip olmak için yarışacak.
Seçim çalışmalarını 86 yıl sonra ibadete açıtığı Ayasofya Camii'nde tamamlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sosyal medyada paylaşılan duası her şeyi anlatıyor.
"İstikbalimize göz dikenlere fırsat verme"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duasında şu ifadeler yer alıyor:
Allah'ım hamd sana mahsustur. Allah'ım senin ihsanına kimse karşı çıkamaz. Senin tuttuğunu da kimse alamaz. Biz sadece sana tabiyiz. Allah'ım lütfundan, rahmetinden, bereketinden ve rızkından bizlere bolca ihsan eyle. Ülkemizi ve milletimizi muhannete muhtaç etme. İstiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere fırsat verme.
Ey kalpleri çekip çeviren Rabbim, benim ve arkadaşlarımın kalbini yolun üzere sabit kıl. Bizlere sıratı müstakimden ayırma. Fitnelere karşı kalplerimizi koru. Allah'ım öne geçiren de geride bırakan da şahsımı ve dava arkadaşlarımızı milletimize hizmet yolcuğundan geri bırakma. Tüm mazlumların umudu olan bu cennet vatanı ilelebet payidar eyle. Minarelerimizden ezanlarımızı susturma.
Camilerimizden Kur'an-ı Kerim nidalarını eksik etme. Semalarımızdan bayrakları mahrum bırakma Allah'ım. Verdiğini kimse engelleyemez. Engellediğini kimse veremez. Uzaklaştırdığını kimse yaklaştıramaz.
Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru için mücadele eden kahramanları sen koru. Sen alemlerin Rabbisin, senin her şeye gücün yeter. Amin. Rabbim dualarımızı dergahı izzetinde kabul buyursun. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin.