Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duası: Allah'ım bizi milletimize hizmet yolcuğundan geri bırakma Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin istiklaline ve istikbaline göz dikenlere seçimlerde fırsat verilmemesini istiyor.

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Türkiye'nin kaderi yarın yapılacak olan seçimlerde belli olacak.

Bir taraf da ülkeye 20 yıldır yapılamayanları yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diğer taraf da Kandil'in partisi HDP'nin de desteklediği Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ülke yönetimine sahip olmak için yarışacak.

Seçim çalışmalarını 86 yıl sonra ibadete açıtığı Ayasofya Camii'nde tamamlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sosyal medyada paylaşılan duası her şeyi anlatıyor.

"İstikbalimize göz dikenlere fırsat verme"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duasında şu ifadeler yer alıyor: