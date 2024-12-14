Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum temasları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Kentte temaslarını sürdüren Erdoğan, Bilim Erzurum’da düzenlenen Gençlik Buluşması sonrası Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kentteki yatırımlarla ilgili brifing sundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'I AĞIRLADIK"

Başkan Sekmen, ziyaretle ilgili sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Göz Bebeğimiz, Dünya Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’yi Erzurum Büyükşehir Belediyemizde ağırladık. Bu kıymetli ziyarette, Sayın Cumhurbaşkanımıza hayata geçirdiğimiz projeler, devam eden çalışmalar ve gelecek hedeflerimizle ilgili kapsamlı bir brifing sunduk.



Erzurum’umuzun kalkınması ve gelişimi için yürüttüğümüz yatırımlarımız hakkında detaylı bilgi paylaşarak, kadim şehrimize kazandırdığımız değerlerin istikrarla artacağına olan inancımızı bir kez daha ifade ettik.



Cumhurbaşkanımızın Erzurum’a ve Can Dadaşlara olan samimi ilgisi, şehrimize yönelik güzel dilekleri ve bizlere verdiği destek, çalışma azmimizi ve hizmet kararlılığımızı güçlendirdi. Her zaman olduğu gibi bu ziyaretinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, azmi ve vizyonu bizlere yol gösterdi. Kadim şehir Erzurum’umuz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de milletimizin birlik ve beraberliğinin, ülkemizin aydınlık geleceğinin simgesi olmaya devam edecektir.



Sayın Cumhurbaşkanımıza, şehrimize ve hemşehrilerimize gösterdiği teveccüh ve nazik ilgileri dolayısıyla tüm Erzurumlular adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı ziyaretin şehrimizin geleceğine yönelik çalışmalarımıza güç katacağına ve Erzurum’un kalkınma yolculuğunda yeni ufuklar açacağına inancımız tamdır. Hep birlikte daha güçlü bir Erzurum, daha güçlü bir Türkiye için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.