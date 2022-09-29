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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği Sinop NGS bölgesi görüntülendi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile görüşmeler yaptıklarını açıkladığı Sinop Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) yapılması düşünülen bölge havadan görüntülendi.
    • 29.09.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 13:51
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği Sinop NGS bölgesi görüntülendi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon kanalındaki röportajı sırasında Sinop’ta yapılması düşünülen nükleer enerji santrali ile ilgili Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmeleri devam ettirdiklerini açıklayınca gözler Sinop’a çevrildi.

    Yenilenebilir enerjide nükleer enerji santrallerinin çok büyük fonksiyonu olduğunun altını çizen Erdoğan, fiyatı ve temiz enerjiyi halka kazandırma noktasında çok büyük önemi olduğunu vurguladı.

    Enerji alanında dayanışmaya devam edeceklerini açıkladı

    En son Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile etraflıca görüşme yaptıklarını, doğalgaz ve nükleer enerjide Rusya ile Türkiye arasındaki dayanışmayı devam ettireceklerini açıkladı.

    İnceburun mevkisi havadan görüntülendi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği Sinop’taki nükleer enerji santrali yapılması planlanan İnceburun mevkisi havadan görüntülendi.

    İHA'nın haberine göre, daha önce anlaşma yapılan Japon Mitsubishi firması, nükleer santral inşaatlarında artan maliyetler ve Japonya’nın iç piyasasındaki ekonomik hareketlilikten kaynaklı Sinop NGS projesini askıya almıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği Sinop NGS bölgesi görüntülendi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği Sinop NGS bölgesi görüntülendi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği Sinop NGS bölgesi görüntülendi #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği Sinop NGS bölgesi görüntülendi #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği Sinop NGS bölgesi görüntülendi #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği Sinop NGS bölgesi görüntülendi #6

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği Sinop NGS bölgesi görüntülendi #7


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