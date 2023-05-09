Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingi, muhalefetin mitinglerini geride bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingine 2 milyona yakın vatandaş geldi. Erdoğan'ı dinlemek için alanı dolduran vatadaşların görüntüleri, muhalefetin mitingleri ile kıyaslandı. AK Parti İstanbul'un yaptığı videoya, "Bizi izlemeye devam edin" notu düşüldü.

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandığa gidecek.

Seçime sayılı günler kala, liderler de meydanlarda vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ise pazar günü İstanbul'da miting düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı izlemeye ve dinlemeye gelen vatandaşların alanı doldurduğu anlar, drone ile görüntülendi ve bir video haline getirildi.

O video sosyal medyada viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul mitingine gelenlerin sayısını açıkladıktan sonra şu ifadeleri kullandı;

"Biz İstanbul'u candan, yürekten seviyoruz. Buradan Cumhurbaşkanlığına yürüdük ama bu yürüyüşü sizinle birlikte yaptık. Tekrar sizinle bu yollarda yürüyoruz. Bu ne muhteşem bir İstanbul.

İstanbul 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edecek. Resmi rakam 1 milyon 700 bin alanda katılım var. İstanbul yapar mı? İstanbul sandıkları patlatır mı? Bu şehrin her bir insanını ayrı ayrı selamlıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi sonrası ise AK Parti İstanbul'un resmi Twitter hesabından bir video paylaşıldı.

Paylaşılan video için, "14 Mayıs 2023.. Muhalefetin yaptığı mitinglerin toplamı ve AK Parti İstanbul mitingi. Bizi izlemeye devam edin." notu düşüldü.